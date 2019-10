Nu står Emilies mor frem: - Dybt bekymrende

Politi: Vi betragtede det som en eftersøgningssag

- Vi har flere gange beklaget, at vi i starten betragtede det som en eftersøgningssag og ikke en drabssag, siger konstitueret politidirektør i Sydsjælland- og Lolland-Falsters Politi, Lars Harvest til Ekstra Bladet.

- Med den viden, vi har nu, var der ikke noget, vi hellere ville have set, end at vi fra begyndelsen havde vidst, at det var en drabssag. Men der var ting, der gjorde, at vi troede, at hun alene var bortgået eller forsvundet.

- Hvornår bliver I klar over, at der nok er tale om en drabssag?

- Altså de oplysninger kan kun gavne en, og det er gerningsmanden. Alle de ting, vi ved, skal vi bruge på et tidspunkt, når vi får fat på en gerningsmand. Det er ikke for at gøre mig interessant eller dække over noget, at jeg siger sådan.

- Forstår du, at folk kan pege fingre og sige, at I nok dækker over noget? Eventuelt mangelfuldt politiarbejde?

- Der må man forvente, at vi er gearet til at håndtere den kritik. Vi har altså et hensyn at tage til efterforskningen, og hensynet til muligheden for at pågribe en drabsmand og hensynet til de efterladte vejer altså så tungt, at vi satser hele butikken på at opklare drabssagen og ikke på at give gerningsmanden kort på hånden, siger Lars Harvest.