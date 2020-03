Nu står Omars mor frem: Her er terroristens sidste ord

Skød og dræbte filminstruktør og jødisk vagt: Mor troede på sin søn, til det var for sent

Omar el-Husseins mor havde i årevis haft masser af grund til bekymring for sin ældste søn, så da han 14. februar 2015 efter middag sagde 'tilgiv mig, mor' lagde hun ikke noget særligt i det.

- Det sagde han altid. 'Tilgiv mig'. Fordi han gav mig mange problemer. Så det var noget, han altid sagde, fortæller den palæstinensiske kvinde, som for første gang har givet et interview om sin søn, der for fem år siden begik terror i København.

Det gør hun i dokumentaristen Nils Giversens film 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden', hvor der rejses en sønderlemmende kritik af myndighedernes mangelfulde håndtering af forløbet, der gik forud for, at den 22-årige mand skød og dræbte to mænd med få timers mellemrum.

Mindre end et døgn efter det første drab, mistede han selv livet i en kugleregn affyret af Politiets Aktionsstyrke.

Her ses den gerningsmand Omar el-Hussein. De to første billeder er taget på tidspunkterne for terrorangrebene, hvor man kan se, at han har skiftet tøj undervejs. Det tredje er taget ved en tidligere lejlighed. Fotos: Politiet

Hvordan kom du ud?

Kun 15 dage forinden var den unge mand pludselig blevet løsladt fra fængslet, hvor han afsonede en fængselsstraf på to års fængsel for et groft knivoverfald i et S-tog.

Han tog hjem til sin mor på ydre Østerbro.

- To dage før havde jeg besøgt ham i fængslet, og der sagde de ingenting om, at han ville komme ud, husker Omar el-Husseins mor, som instruktøren bag dokumentaren har talt med i timevis under den fire år lange tilblivelse af filmen.

En skuespiller har lagt stemme til citaterne i filmen, som ellers er fyldt med originalbilleder, optagelser og bunkevis af dokumenter, som instruktøren har gravet sig igennem for at finde ud af, hvad der fik Omar el-Hussein til at forvandle København til et inferno af frygt, blå blink og blodudgydelser. Og ikke mindst hvad der gik galt, så det ikke lykkedes myndighederne at forhindre angrebene.

- Han står og smiler nu, og jeg siger: 'Hvad er det, der er sket? Hvordan kom du ud?, husker moderen.

- Og så siger han: 'Jeg er flygtet', genfortæller hun.

Alt er godt

Bagefter grinede sønnen efter hendes udsagn og sagde: 'Alt er godt'.

Det var det langtfra, men det fandt moderen til to drenge først ud af alt for sent.

- Jeg er meget overrasket over, at jeg fik min søn hjem. Jeg oplevede, at Omar havde forandret sig i fængslet. Han var blevet rolig og fredelig.

Det viste sig efter angrebene, at Omar el-Hussein var blevet radikaliseret i fængslet, og PET fik efterfølgende kritik i en redegørelse, du kan læse her.

Kritik af PET Kritikken af PET gik blandt andet på mangelfuld uddannelse og skydetræning, problemer med it-systemer og rekruttering af kompetente kilder i såvel bandemiljøet som i radikaliserede islamistiske kredse Efterretningstjenesten var allerede fire måneder tidligere, i september 2014, blevet advaret af Kriminalforsorgen om, at den 22-årige dansk-palæstinenser kunne udgøre en trussel, fordi han var blevet radikaliseret i fængslet og blev mistænkt for at ville rejse til Syrien som hellig kriger. PET havde lovmæssig hjemmel til at overvåge 22-årige Omar El-Hussein, da han 30. januar blev løsladt fra sin varetægtsfængsling, men det blev altså ikke fundet nødvendigt. Kilde: Rigspolitiet Vis mere Luk

Omar el-Hussein havde siden sin barndom lavet ballade og var blevet tiltagende forrået, men da han stod der i døren hos sin mor, oplevede hun det, hun så, som om han var blevet til 'et bedre menneske'.

- Det er, som om han er blevet klar over, at han er blevet klar over, hvad der foregår rundt om ham. Hvem hans venner er og hvem, som er dårligt selskab. Folk, der ikke er værd at samle på. Han er blevet mere klar over, hvem han selv er.

Omar el-Hussein blev efter en massiv politijagt dræbt af kugler fra Politiets Aktionsstyrke på Svanevej i Københavns nordvestkvarter tidligt om morgenen 15. februar 2015. Foto: Kenneth Meyer

Det er bare, sådan jeg er

Det samme indtryk fik en tidligere sagsbehandler på Jobcenter København, hvor Omar el-Hussein bare to dage før terrorangrebet begyndte, søgte hjælp - bl.a. fordi han manglede to HF-kurser for at kunne gå i gang med en videregående uddannelse. Ifølge sin mor ville han være læge.

- Han er meget velsoigneret, charmerende, smilende og reflekterende over for mine spørgsmål, siger Birger Mosholt, som husker, at den unge mand både var afklaret og havde en plan.

Finn Nørgaard forsøgte at stoppe Omar el-Hussein og blev dræbt. Foto: Privat

Det lagde han ikke skjul på over for Omar el-Hussein, som ifølge sagsbehandleren smilede og sagde:

'Det er bare, sådan jeg er'.

Stjålet slik smager bedre

Nils Giversen gennemgår i sin dokumentar detaljeret Omar el-Husseins vej mod den tragedie, hans handlinger for adskillige mennesker var skyld i.

Hvordan han og en ven begyndte at pjække og stjæle cola, Riesen-chokolade og Eastpak-rygsække og trodsede deres fædres forbud mod at fortsætte venskabet.

- Slik og cola smagte bedre, når vi havde stjålet det, husker en ven, som også mindes, hvordan Omar el-Husseins forældres skilsmisse påvirkede ham.

Han blev asocial og tavs, og til sidst rejste moderen med ham og hans lillebror hjem til Jordan, hvor den palæstinensiske familie boede i en flygtningelejr, før de kom til Danmark.

Et debatarrangement om ytringsfrihed blev brat afbrudt, da en mand begyndte at skyde. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Hash og indbrud

Omar el-Hussein savnede dog ifølge sin mor Danmark, og mens hun blev i Jordan rejste han efter fire år som 16-årig hjem for at bo hos sin far.

I Jordan havde Omar el-Hussein ifølge sin mor været meget optaget og ked af Muhammed-tegningerne.

Tilbage i Danmark var han tilsyneladende ifølge sine venner interesseret i at gå på netcafé, ryge hash og begå indbrud.

Som 18-årig blev han i december 2010 idømt et års fængsel for en lang række indbrud, men blev prøveløsladt efter fire måneder.

- Jeg hører, at Omar har problemer, så jeg beslutter at tage hjem til ham. Det var svært. Vi har ingen penge, og vi må flytte mange gange. Jeg var ked af at forlade Jordan og mit arbejde på universitetet, men Omar har brug for mig. I den første uge sov Omar i mit skød.

På ferie med mor

Ni dage før angrebet på Krudttønden opsøgte Omar el-Hussein en af sine gamle venner, som fortæller Nils Giversen, at han i 2013 havde været i Syrien, hvor han sympatiserede med Islamisk Stat.

Samtidig bestilte Omar el-Hussein et nyt pas - ifølge sin mor på hendes foranledning:

- Så vi kunne tage på ferie alle tre og hygge os, fordi han havde været så lang tid i fængsel. En ny start. En frisk start. Og Omar sagde 'okay, det lyder rigtig godt'.

I de dage foretog Omar el-Hussein også store kontanthævninger og bestilte store kampknive, og det lugter ifølge Magnus Ranstorp, terrorforsker på Försvarshögskolan i Stockholm mere af, at man er i færd med at blive Syrienkriger.

Syrienkriger og terror i Danmark

Ivar Fahsing, ekspert i efterforskning Politihøgskolen i Oslo, tilføjer, at planen om at ville kæmpe for IS i Syrien ikke udelukker et lokalt terrorangreb i Danmark.

Ifølge både Omar el-Husseins mor, forsvarsadvokat Dorte Dittmann og andre tæt på den nu afdøde mand, lå det ham i årevis dybt på sinde at få en god uddannelse.

Da han 13. december 2011 blev løsladt fra en af flere ture bag tremmer, styrtede han direkte fra arresten ind i eksamenslokalet, hvor hans VUC-lærer og en censor eksaminerede ham.

Emnet var frihedskæmpere, og Omar el-Husseins præstation om Nelson Mandela skaffede ham et 12-tal. Den lykkelige mands smil blegnede dog ifølge hans lærer Lotte Akiko, da hun og censor meddelte ham, at verden lå åben for hans fødder, og begyndte at spørge, hvad han skulle bruge sine gode karakterer til.

Dan Uzan var vagt ved en Bat Mitzvah, da Omar el-Hussein skød ham på klos hold i hovedet. Dan Uzan blev dræbt på stedet. Foto: Privat

Arabisk litteratur og musik

Også på HF klarede han sig fagligt forbilledligt, men det kriminelle miljø trak i ham.

Alligevel fastholder hans mor, at hun aldrig fattede mistanke til, at hendes søn under sine gentagne fængslinger kunne finde på at begå vold og drab i islams navn.

Hun leverede troligt arabisk litteratur og musik til ham - blandt andet i Slagelse arrest, hvor personalet flere gange lavede indberetninger af hans bekymrende adfærd.

Havregryn og smoothies

Omar el-Husseins sidste dage før terrorangrebet tilbragte han delvist hos sin mor, som serverede havregryn og smoothies for ham og talte med ham om det medicinstudium, hun var overbevist om, at han var ved at gøre sig klar til.

14. februar blev hun dog vred på sin søn, da han meddelte hende, at han ville hænge ud med vennerne:

- Jeg blev vred, fordi jeg længe har haft lyst til at lave dejlig aftensmad. Det har vi talt om. 'Det gør vi en anden dag, mor', siger han, husker hun.

- Så jeg sagde 'okay, som du vil. Gå du bare'. Og jeg vil ikke sige farvel til ham. Men han står foran mig. Og han giver mig et knus og et kys.

Efter sønnens bøn om moderens tilgivelse, så hun ham ikke i live igen.

Omar vil spille

Omar el-Hussein dræbte først filminstruktøren Finn Nørgaard, som forsøgte at stoppe ham, da han havde løsnet adskillige skud med et automatvåben mod Krudttønden på Østerbro, hvor et arrangement for ytringsfrihed var i gang, og Muhammed-tegner, Lars Vilks, deltog.

Angrebet begyndte klokken 15.33.

- Jeg var lige ved at være færdig med at stryge og slår så over på nyhederne, siger Omar el-Husseins mor, mens journalist Kim Bildsøe som baggrundslyd fra TV-Avisen dengang meddeler, at politiet betegner angrebet som et terrorangreb.

Krudttønden efter angrebet. Foto: Kenneth Meyer

Moderen forsøgte først senere at ringe til sin ældste søn, der ikke svarede. Hans lillebror fortalte deres mor, at 'Omar vil spille med sine venner hele natten'.

Vil altid spekulere over det

15. februar klokken 00.42 skød og dræbte Omar el-Hussein den jødiske vagt, Dan Uzan, foran synagogen i Krystalgade.

Flere betjente blev såret ved begge attentater.

- Det eneste, jeg ved, er, at det var forkert, det, der skete. At det, Omar havde gjort, var helt forkert. Jeg forstod det ikke, for jeg ser ikke Omar som et menneske, som ikke har respekt. Som ikke forstår smerter, som er i stand til at dræbe et andet menneske. Han har gjort noget meget forkert, men jeg ved ikke, hvorfor han har gjort det. Og jeg vil altid spekulere over det, siger hans mor i dokumentaren.

Første afsnit af 'Angrebet - Omars vej til Krudttønden' bliver sendt på DR1 klokken 21.25. Anden del bliver sendt 5. marts samme tid.