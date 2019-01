Nu taler DB Cargo efter forbud

Trafikstyrelsen forbyder med omgående virkning al brug af godstog af typen sættevogne.

Sådan lød det for kort tid siden i en pressemeddelelse fra Trafikstyrelsen efter Havarikommissionen har konkluderet, at selv om læsningen foregår i henhold til gældende læsseregler – altså at kongetappen er i hul og tilsyneladende låst – og vognen dermed burde være sikker, kan traileren i praksis stadig risikere ikke at være låst og dermed ryge af.

Dermed ser det ud til, at baggrunden for den ulykke, der onsdag i sidste uge kostede 8 mennesker livet på Storebæltsbroen og sårede yderligere 16, skal findes hos DB Cargo eller på deres godstog.

Hos transportgiganten tager man Havarikommissionens foreløbige resultater alvorligt.

Styrelse forbyder godsvogne fra dødsulykke

Det oplyser kommunikationsdirektør Jan Wildau i en kort kommentar til Ekstra Bladet.

- Vi har en forpligtigelse til at vi leve op til europæiske og danske regler. Derfor overholder vi naturligvis Trafikstyrelsens forbud. Det kommer naturligvis til at påvirke vores arbejde fremadrettet. Vi skal nu undersøge, hvordan vi fuldt og holdent kan leve op til de nye fastsatte krav, oplyser Jan Wildau til Ekstra Bladet.

Allerede dagen efter den voldsomme ulykke indtraf, oplyste transportfirmaet, at man indstillede al kørsel med de såkaldte øl- eller lommetog.

- Havarikommissionen konkluderer, at selvom vognene ser ud til at være spændt forsvarligt fast, så er der fortsat risiko for, at de kan falde af. I var selv repræsenteret ved kontrolbesøget mandag. Hvordan forholder I jer til det resultat?

- I DB Cargo har vi meget stor respekt for Havarikommissionens arbejde. Det vil vi ikke udtale os om eller blande os i. Vi indgår et konstruktivt samarbejde for at kortlægge ulykken. Det er den eneste måde vi kan sikre, det ikke sker igen, lyder svaret afværgende fra Jan Wildau.

DB Cargo er det selskab, som stod for lastningen af det godstog, hvorfra en lasttrailer onsdag i sidste uge rev sig løs og ramte et DSB-tog på Storebæltsbroen. 8 blev dræbt. 16 blev kvæstet.

Foruden forbud mod de såkaldte sættevogne, har Trafikstyrelsen besluttet at ændre reglerne for, hvornår og hvor hurtigt godstogene må køre over Storebælt.

Fremover skal hastigheden sættes ned til 80 kilometer i timen, når vindstyrken når stiv kuling, altså 15 meter i sekundet.

Ved stormende kuling - 20 meter i sekundet - forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer, og ved storm - 25 meter i sekundet forbydes al godstransport.