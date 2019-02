Numse-fotograf får kæmpebøde

En lige lovligt fræk amatørfotograf blev sidste år grebet i at fyre sin blitz af og tage et billede op under kjolen på en fremmed kvinde ved Victoria Stations undergrundsbane i London.

Manden krøb bogstaveligt talt for kvindens bagparti, og det kunne hun ikke se det sjove i.

Det skete tilbage i april 2018, men først fredag i Magistrates Court i Westminster blev den 38-årige mand med det japansk klingende navn Hiroshi Yuasa ifølge BBC og The Guardian dømt for sin forseelse.

Ny lov om 'upskirting'

Forsinkelsen i retssystemet hænger muligvis sammen med, at House of Lords først i januar har godkendt en ny lov, der kriminaliserer 'upskirting' i England og Wales.

I særligt grove tilfælde kan det koste synderne op til to års fængsel og en klækkelig bøde.

Flere billeder af bagdele

Hiroshi Yuasa fik en bøde på, hvad der svarer til 17.000 kroner. Han blev desuden dømt til at betale 3400 kroner i erstatning til kvinden i undergrundsbanen samt udrede et større beløb i sagsomkostninger og gebyr til den britiske statskasse.

Fotografen lå udover det billede, han er dømt for, også inde med adskillige fotografier og video-film af kvinders ansigter og bagdele, som Metropolitan Police ikke har haft held til at identificere.

Det fremgår ikke, om Hiroshi Yuasa filmede og optog billederne til privat brug eller med videresalg for øje.