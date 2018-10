Nuværende PET-chef vidner mod Scharf: Kilder risikerer et ordentlig lag tæsk

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Nuværende chef for Politiets Efterretningstjeneste (PET) Finn Borch Andersen sidder i dag i vidneskranken i forbindelse med retssagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf.

Scharf er tiltalt for brud på tavshedspligt.

Borch Andersen skal tale om PET's arbejde samt tiltalen mod Scharf, dvs. de passager i bogen 'Syv år for PET', som anklagemyndigheden mener, overskrider Scharfs tavshedspligt.

Der er i anklageskriftet mod Scharf 28 citater fra bogen.

- Når man starter hos PET, kommer man hurtigt til at få indblik i oplysninger, som kan være ubehagelige, men nødvendige, når man skal have kendskab til det trusselsbillede, der er rettet mod Danmark, siger Finn Borch Andersen.

Tidligere PET-chef på anklagebænken: Har nægtet at tale med politiet

Borch Andersen beskriver, hvordan PET benytter sig af åbne og lukkede kilder i deres indsamling af efterretninger. Han drager paralleller til arbejdet i det almindelige 'åbne' politi og forklarer, hvordan PET nogle gange kan lægge sager over til politiet til strafferetslig forfølgning.

Borch Andersen betegner påpasseligheden omkring PET som 'et meget betydeligt fortroligt hensyn'.

- Arbejdsmetoden er kritisk, siger Borch Andersen og forklarer, at PET ikke kan dele deres arbejdsmetode, men eventuelt efterretningerne med eksempelvis andre tjenester, som man samarbejder med.

Det vil sige, at tjenesten i nogle tilfælde kan dele informationer med samarbejdspartnere, men ikke oplysninger om, hvordan informationerne er tilvejebragt.

Anklageren spørger videre til PET's arbejde med kilder og den fortrolighed arbejdet er underlagt.

- De personer, vi bruger som kilde, er som regel ikke nogen i et miljø, hvor folk ikke er søde, rare og venlige, siger Borch Andersen om PET's arbejde med kilder.

- Hvis det kommer frem, at de taler med os, risikerer de et ordentlig lag tæsk, siger han om fortrolighedshensynet til kilder i visse miljøer.

- Jeg kan ikke udtrykke det klart nok, hvor vigtigt det er for en efterretningstjeneste, at oplysninger er fortrolige. Det er det bærende element for de arbejdsmetoder vi har i beskyttelsen af det danske samfund ikke kommer kriminelle for øre, så de kan tage højde for det i planlægningen af deres aktiviteter, siger Borch Andersen.

Scharf betragter Borch Andersen og lytter tilsyneladende interesseret til sin efterfølgers beskrivelse. Borch Andersen blev konstitueret chef for tjenesten og siden chef. Han har været hos PET siden 2016.

Journalist og forfatter til bogen 'Syv år for PET', Morten Skjoldager, er ikke til stede ved dagens retsmøde. Han skal senere vidne i sagen. Hans advokat Jakob Lund Poulsen er dog til stede i retssalen og sidder placeret bag Scharf og hans forsvarer, Lars Kjeldsen.

Anklageren forventer, at afhøringen af Borch Andersen kommer til at vare halvdelen af retsdagen, som er den tredje ud af 15 planlagte.