Ny afgørelse om Peter Madsen

Det er to uger siden, Peter Madsen flygtede fra sin livstidsafsoning på Herstedvester Fængsel og nåede at være på fri fod ganske få minutter.

Dagen efter blev han varetægtsfængslet i Retten i Glostrup i en periode på 14 dage, som udløber i morgen. Men det står nu klart, at han ikke skal for retten igen.

- Politiet har netop besluttet, at varetægtsfængslingen ikke skal forlænges, siger hans forsvarer, Anders Larsen, til Ekstra Bladet.

Forsvareren har dog ikke fået nogen begrundelse for, hvorfor anklagemyndigheden ikke kræver varetægtsfængslingen opretholdt.

- Det er jo en overvejelse, om de mener, det er nødvendigt at opretholde den brev- og besøgskontrol, der er, siger Anders Larsen, der har meddelt beslutningen telefonisk til sin klient.

I sigtelsen mod Peter Madsen og i begrundelsen for at lukke dørene ved grundlovsforhøret fremgik det, at anklagemyndigheden mente, at han havde fået hjælp til flugten, hvor han tog en psykolog i Herstedvester Fængsel som gidsel og truede fængselsbetjente med det, der viste sig at være en pistolattrap og et falsk bombebælte.

- Ser du det, at de ikke ønsker at forlænge varetægtsfængslingen, som et udtryk for, at politiet alligevel ikke mener, at der er nogen, der hjulpet ham?

- Det kunne det måske godt være - uden jeg ved, hvad politiet tænker. Men jeg kan kun sige, at min klient siger, at der ikke er nogen, der har hjulpet ham, siger Anders Larsen, der til spørgsmålet om, hvordan hans klient har det, svarer:

- Det er svært at vurdere. Jeg har en ganske fornuftig samtale med ham.

Han har talt med sin klient for at oplyse ham om anklagemyndighedens beslutning.

Når man er varetægtsfængslet, er der særligt restriktive forhold omkring brev- og besøgskontrol, som lempes, når man er afsoner.

Peter Madsen blev flyttet til Storstrøm Fængsel på Falster efter flugtforsøget, hvor han også afsonede den første tid efter livstidsdommen, før han blev flyttet til Herstedvester.

Livstidsfangen er endnu ikke overflyttet til almindelig afsoning, og forsvareren ved heller ikke, om han skal blive i Storstrøm Fængsel.

- Der er jo alle mulige sikkerhedsforanstaltninger af den ene og anden karakter. Både af hensyn til den situation, han er i - jeg ved ikke, hvad Kriminalforsorgen tænker om, hvorvidt der er øget flugtrisiko nu, siger han og fortsætter:

- Og så skal man passe på, hvad andre indsatte kan finde på at udsætte ham for. Han er jo blevet overfaldet en gang før nede i Storstrøm. Det skal de også tænke på. Så han afsoner ikke lige nu på sædvanlige vilkår. Han er ikke sammen med nogen andre, siger Anders Larsen.