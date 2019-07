Ny afhøring om Hanne-mord: Opkald genopliver uopklaret drabssag

Ekstra Bladets omtale af dna-spor i den 30 år gamle sag om mordet på Hanne With har kastet en ny henvendelse af sig og får politiet til igen at dykke ned i den uopklarede drabssag

Hans Erik Raben er ikke en efterforsker, der glæder sig i utide. Især ikke når det drejer sig om opklaring af gamle, uopklarede sager om drab i København.

Her er han politikommissær i afdelingen for personfarlig kriminalitet. Han har derfor jævnligt vendt bunker uden at opnå det ønskede gennembrud.

Men Raben håber alligevel, at en ny telefonisk henvendelse i den uopklarede sag om det brutale knivdrab på 23-årige Hanne With i København 1. januar 1990 vil kaste noget interessant af sig.

Et nyt spor eller en ny mistanke at arbejde videre med.

- På et tidspunkt kunne vi jo være heldige. Det kan man altid håbe. Nu vender vi bunken i sagen og foretager en afhøring af den pågældende, og så må vi se, siger Hans Erik Raben.

Ekstra Bladets dna-afsløring

Politikommissæren er ikke i tvivl om, at tipperens opringning er udløst af Ekstra Bladets omtale på nettet og i avisen hen over sommeren af de usædvanligt gode dna-spor i Hanne With-sagen. Og måske af interviewet med den dræbtes plejemor Bitten Weiss.

Stærkt dna-spor i drabssag: Hud på Hannes bukser kan fælde morderen

Hans Erik Raben ønsker dog ikke at oplyse, hvad den nye henvendelse drejer sig om, og om opkaldet er foretaget af en mand eller en kvinde.

- Jeg har fået en seddel om opringningen. Mere kan jeg ikke fortælle, siger Hans Erik Raben, som heller ikke vil give sin personlige udlægning af, hvor vægtigt et udsagn, der kan være tale om.

- Det sker af og til, at folk henvender sig. Især i de uopklarede sager, der bliver meget omtalt i medierne. Men det er altid svært at komme videre med efterforskningen i drabssager, som er 30 år eller mere gamle. Det siger sig selv, forklarer Hans Erik Raben.

Hud-celler på bukserne

Ekstra Bladet kunne for nylig afsløre, at et stykke denim-stof med mikroskopiske hudceller kan blive det bevis, der fælder den ukendte mand, der foretog det usædvanligt blodige angreb på den narko-prostituerede Hanne With i hendes lejlighed i Fensmarksgade 39 i København på tærsklen til 1. januar 1990.

Det bekræfter Brian Belling, vicepolitiinspektør og leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi. Over for Ekstra Bladet har han næsten 30 år efter drabet givet Ekstra Bladets læsere et unikt indblik i politiets dna-spor i den gådefulde drabssag.

- Vi har uidentificerede, rene dna-profiler fra en aftørring af små hudceller - det vil det typisk være - på Hanne Withs cowboybukser. Det er ikke 100 procent sikkert, at det er gerningsmandens - og vi skal også kunne bevise, om han var på stedet, hvis der kommer en retssag. Men som politimand må jeg sige, at det er et sindssygt stærkt materiale, lyder Brian Bellings forklaring.

Ekstra Bladets omtale af det gådefulde kvindedrab bragt i avisen 2. januar 1990.

Sadist i en blodrus

Hanne With havde de blå bukser på, da hun ifølge politiets oplysninger til Ekstra Bladet blev gennemtævet og stukket flere gange i kroppen for til sidst at få strube, luftrør og halspulsåre skåret over med sin egen køkkenkniv.

Politiet har stadigvæk det problem, at der aldrig er fundet et dna-match, og at gerningsmanden er som sunket i jorden.

Det eneste om ham, politiet ved med sikkerhed, er, at han med daværende kriminalinspektør Volmer Petersens ord var 'en sadist', der må have handlet 'i en form for blodrus' .

Ingen af de andre beboere i opgangen Fensmarksgade 39 i København hørte støj fra drabsofrets lejlighed på anden etage. Der var heller ikke nogen, der så den gerningsmanden forlade adressen efter den blodige handling. Foto: Ritzau Scanpix

Hvad der udløste den bestialske handling, aner politiet ikke. Kun at manden efter drabet tog sig tid til at gennemrode ofrets lejlighed på anden sal for værdier, hvorefter han efterlod kniven, låste entredøren efter sig og forlod opgangen.

Det var før klokken et om natten.

Se også: Hannes plejemor: Morderen må have været sindssyg

Resten af drabssagen fortoner sig i et vildnis af formodninger, en taxa-chaufførs vidneudsagn, en fantom-tegning og en massiv efterforskning, der aldrig har kastet én eneste konkret anholdelse af sig.

Dna-spor står ikke alene

Hanne With-drabet var ellers en af de uopklarede sager, der i 2012 igen påkaldte sig Københavns Politis interesse som følge af nye retsgenetiske metoder, som forbedrer mulighederne for at benytte dna-spor i politiets efterforskning.

Det gav ikke udbytte.

- Udfordringen er, at vi ikke kender gerningsmanden. Men får vi et 'hit' på en dna-søgning, har vi i den her sag en sikker identifikation, som bevismæssigt har en værdi på 1 til 1.000.000. Det er enestående, siger Brian Belling, som dog understreger, at bevismæssigt kan dna'et ikke stå alene.

Nyt våben på vej: Sådan kan de afsløre detaljer om mordere

Dna-spor: Morderens værste fjende

Inges mor blev myrdet: Håber ny DNA-teknik kan fælde morder