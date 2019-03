Ny anholdelse efter skudangreb

Hollandsk politi har anholdt endnu en person i forbindelse med angrebet i byen Utrecht mandag.

Det bringer det samlede antal personer, der er eller har været anholdt i forbindelse med skudangrebet, op på fire.

Politiet har anholdt en 40-årig mand tirsdag. Han er mistænkt for at have være involveret i det blodige angreb. Det skriver TV2 på baggrund af en pressemeddelelse fra de hollandske myndigheder.

Det er dog ikke uddybet, hvilken rolle den 40-årige skulle have spillet i det voldsomme angreb. Det efterforskes stadig.

Episoden fandt sted mandag klokken 10.45 i udkanten af bymidten i Utrecht, hvor der blev affyret skud i en sporvogn. Tre personer blev dræbt, og flere sårede som følge af skyderiet.

I omkring otte timer jagtede politiet en 37-årig tyrkisk mand ved navn Gökmen Tanis, før det mandag aften lykkedes det at anholde ham. Han mistænkes for at være hovedgerningsmanden i sagen.

- På dette tidspunkt overvejer vi alvorligt, om det var et terrormotiv, siger anklagemyndigheden i en udtalelse. Der henvises blandt andet til omstændighederne omkring skyderiet samt til et brev, som skulle være fundet i flugtbilen.

Det er dog endnu uvist, om den formodede gerningsmand skulle have ageret ud fra et politisk motiv, eller om der var tale om en form for personbåren hævn.

- Andre motiver er ikke blevet udelukket, står der i udtalelsen.

Efter anholdelsen af Tanis blev endnu to mænd på 23 og på 27 år anholdt, men politiet løslod dem igen i løbet af tirsdagen. De er ikke længere mistænkt i sagen, skriver TV2.

De tre dræbte var en 19-årig kvinde fra byen Vianen syd for Utrecht og to mænd på 28 og 49 år fra selve Utrecht.

Det er ikke lykkedes myndighederne at finde nogen klar forbindelse mellem den formodede gerningsmand og de tre dødsofre.