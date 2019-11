Ny anholdelse for væbnet fangeflugt

Retten i Næstved, Ekstra Bladet: Politiet har nu anholdt en tredje person efter den væbnede befrielsesaktion fra Psykiatrisk Akut Modtagelse i Slagelse tirsdag, hvor den københavnske bandeleder Hemin Dilshad Saleh flygtede.

Manden blev anholdt i Hamborg i Tyskland i formiddags. Det skete tilsyneladende tilfældigt, da politiet oplyser, at anholdelsen skete i forbindelse med en 'anden politiforretning'.

Den anholdte fremstilles i øjeblikket 'in absentia' ved Retten i Næstved med henblik på, at der kan sendes en udleveringsbegæring til Tyskland. Den åbne del af retsmødet var overstået efter 12 minutter, hvorefter Ekstra Bladets reportere måtte forlade retssalen.

Det fremgik af retsmødet, at der var patroner i pistolernes magasiner. Det er uklart, om der var tale om skarpe eller løse skud.

Manden blev afslutningsvis varetægtsfængslet i fire uger. Det skete af hensyn til flugt-risikoen og for at forhindre ham i at påvirke andre involverede i sagen.

Krav om udlevering

Manden er mistænkt for at være en af dem, der var med i befrielsesaktionen i tirsdags på den retspsykiatriske afdeling i Slagelse, oplyser politiet.



- Vi vil begære den anholdte udleveret til Danmark for at afhøre ham nærmere og fremstille ham i grundlovsforhør, siger politiinspektør Kim Kliver.

Det næste grundlovsforhør i flugtsagen finder sted klokken 14 ved Retten i Næstved. Her fremstilles to anholdte på 20 og 25 år med begæring om fængsling.

De tre mænd sigtes alle for i fællesskab at have hjulpet Hemin Dilshad Saleh med at flygte, for trusler mod to offentlig ansatte kvinder og for at have benyttet skydevåben.