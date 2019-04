Politiet i Nordsjælland har foretaget en ny anholdelse i drabssagen fra Rungsted, hvor en 20-årig fra Nivå blev dræbt forrige lørdag og fire af hans venner kvæstet ved skud, knivstik og påkørsler.

Der er tale om en 21-årig mand, der ikke tidligere har været sigtet i sagen. Han blev anholdt kl. 16.42 i går.

I onsdags løslod politiet de fire mænd, der havde fået deres anholdelser opretholdt. Sigtelserne opretholdes, men der var ikke grundlag for at begære dem varetægtsfængslet.

Søndag 7. april blev to mænd varetægtsfængslet i fire uger i drabssagen. Den ene er sigtet for drab og drabsforsøg, mens den anden blev sigtet for besiddelse af en skarpladt pistol, der blev fundet under ransagninger efter anholdelserne lørdag aften og nat.

- Jeg kan bekræfte, at vi har foretaget en ny anholdelse i går, og at den sigtede fremstilles i Retten i Hillerød klokken 10 med begæring om varetægtsfængsling. Han sigtes for drab og drabsforsøg, siger efterforskningsleder Mathias Arvidsen.

Han kan af hensyn til efterforskningen ikke give yderligere oplysninger om anholdelsen.

Politiet vil begære dørlukning i grundlovsforhøret af hensyn til den fortsatte efterforskning.

- Vi har arbejdet ud fra en formodning om, at der var flere gerningsmænd på fri fod, og jeg er derfor meget tilfreds med, at vores efterforskning nu har ledt frem til anholdelsen af den 21-årige, siger vicepolitiinspektør Lau Lauritzen.

- Efterforskningen pågår fortsat, og vi kan ikke afvise, at der kommer flere anholdelser i sagen, siger Lau Lauritzen.

Den 20-årige, der ifølge politiet var relateret til den nu forbudte bande Loyal To Familia, blev skudt under et formodet opgør mellem to kriminelle netværk fra Nivå og Kokkedal.

Der havde været en kontrovers mellem de to grupper forud for sammenstødet i Rungsted klokken 18.03 forrige lørdag, hvor der blev brugt skydevåben.

Den 20-årige blev dræbt og en ung mand fik skudlæsioner i begge ben, En anden blev offer for knivstik og to blev kvæstet ved formentlig bevidste påkørsler med biler.

Den dræbte 20-årige blev begravet i går på den muslimske gravplads i Brøndby. Det skete efter en begravelsesbøn i Al-Hidayah-moskéen på Nørrebro i København straks efter fredagsbønnen.

Herefter kørte begravelsesfølget til Brøndby, hvor mange mennesker var samlet for at tage afsked med den 20-årige.

