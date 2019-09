Ny anholdelse i sag om drab på spædbarnsmor

Svensk Politi har tirsdag anholdt en mand, som er mistænkt i sagen om den brutale likvidering af 31-årige Karolin Hakim i Malmø. Drabet fandt sted 26. august, hvor den unge kvinde blev skudt i hovedet, mens hun stod med sit to måneder gamle barn i armene.

Mandens forsvarsadvokat Jesper Montan vil ifølge Kvällsposten ikke fortælle nærmere om, hvad hans klient er mistænkt for.

Ifølge mediet kan der enten være tale om den hovedmistænkte, der affyrede det dødbringende skud mod den unge mor, eller en person, som har haft en mindre rolle i forbrydelsen.

Vidner observerede tre mænd under skyderiet, hvor Karolin Hakims kæreste formodes at have været det egentlige mål. Han flygtede fra stedet, da gerningsmændene åbnede ild. Herefter vendte de sig ifølge vidner mod Karolin Hakim.

Senest fredag klokken 12 skal anklagemyndigheden beslutte, om manden skal for en dommer med begæring om varetægtsfængsling, eller om han kan løslades.

Mistænkt blev løsladt

Politiet løslod i sidste uge en anden mand, som var mistænkt for medvirken til mordet på den 31-årige kvinde. Manden stod angivet som ejer af den bil, gerningsmændene flygtede i efter drabet.

En test af mandens håndskrift viste dog, at den 19-årige mistænkte ikke kunne have sat underskriften i registreringsattesten.

Den 19-årige mand havde desuden et alibi for drabstidspunktet, hvor han var i retten i forbindelse med en anden sag.

