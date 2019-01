Ny anholdelse i sag om drab på tidligere bandeleder

Endnu en person er anholdt i sagen om drabet på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

'Den anholdte er sigtet for medvirken til manddrab og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen i Frederiksberg Ret', lyder det fra politiet.

Den 31-årige Nedim Yasar blev skudt, mens han om aftenen 19. november sad i sin bil på Hejrevej i Københavns Nordvest-kvarter efter en reception for sin bog ’Rødder’.

Vi har i dag anholdt yderligere en mand i sagen om drabet på Nedim Yasar. Den anholdte er sigtet for medvirken til manddrab og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen i Frederiksberg Ret. Københavns Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) January 28, 2019

Bogen, der handler om hans fortid som bandeleder, er skrevet i samarbejde med journalist og forfatter Marie Louise Toksvig.

- Vi har ikke yderlige kommentarer til anholdelsen på nuværende tidspunkt, siger leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet Brian Belling til Ekstra Bladet.

Politiet: To stod bag drabet

Ved et fristforlængelsesmøde ved Retten på Frederiksberg i sidste uge konkretiserede anklagemyndigheden i København sigtelsen mod tre andre personer med relationer til Satudarah, som i forvejen sidder fængslet i sagen.

Trioen er sigtet for 'i forening og/eller efter forudgående aftale og planlægning med andre p.t. uidentificerede gerningsmænd at have dræbt Nedim Yasar'.

Sigtelsen blev ved retsmødet skærpet, således at politiet nu mener, at to af de sigtede stod bag selve drabet. Den tredje er fortsat sigtet i sagen og mistænkt for deltagelse i planlægningen. De nægter sig skyldige.

Suspenderet fra rockerklub

I sidste uge kunne Ekstra Bladet ligeledes fortælle, at to ud af de tre anholdte var blevet suspenderet fra Satudarah.

'Pr. 21. januar er de to sigtede i drabssagen suspenderet, indtil en eventuel retssag har fundet sted. Først derefter tages der stilling til deres eventuelle fremtid i Satudarah MC Danmark', lød det i en besked fra grupperingen til Ekstra Bladet.

Københavns Politi bekræftede efterfølgende, at de havde modtaget samme besked.

Satudarah kommer med usædvanlig besked til politiet

Nedim Yasar havde en brutal fortid som leder af Bandidos-støttegrupperingen Los Guerreros, men havde lagt den mørke fortid bag sig og arbejdede indtil sin død som radiovært på programmet 'Politiradio' på Radio24syv.

Opdateres ...