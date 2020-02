Ny bilist kører ind i politistation: Trådte på forkert pedal

En 18-årig kvinde tog fejl af pedalerne, da hun var ude at køre nær politistationen i Silkeborg torsdag aften.

Inde på stationens parkeringsplads ville kvinden bremse op, men kom i stedet til at sætte farten op og køre ind i stationen.

- Der er ingen, der er kommet til skade, så man må bare trække lidt på smilebåndet over sådan en episode, siger politikommissær ved Silkeborg Politi, Lasse Ivanøe, til Ekstra Bladet.

- Men så har man da gjort opmærksom på sig selv, tilføjer han.

Nødt til at sigte hende

Politikommissæren fortæller videre, at de desværre bliver nødt til at sigte kvinden for færdselslovens paragraf 3, som blandt andet lyder, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed.

- Vi er nødt til det, og der kommer også et erstatningskrav af en lille størrelse. Vi håber, hun kan slippe med det, siger Lasse Ivanøe.

Ganske naturligt var det politiet selv, der blev klar over, at der var sket en påkørsel.

- Personalet kunne ikke undgå at høre det, da det skete, siger Lasse Ivanøe.

- Men som sagt var der ikke nogen, der kom til skade - hun kørte med lav hastighed og er nok bare, hvad man kan kalde en urutineret fører, tilføjer han.

Kvinden får dog lov til at beholde det nyerhvervede kørekort, lyder det.