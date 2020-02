Ny brevbombe eksploderet i Amsterdam

En brevbombe er torsdag gået af i Amsterdam. Det er sket på et kontor i Ing Bank, bekræfter en talskvinde fra banken.

Der skete en lille eksplosion, og ingen er umiddelbart kommet til skade. En ambulance er dog sendt til bygningen, da en person har indåndet røg.

Den mulige bombe er ikke den eneste i Holland de seneste dage.

Onsdag eksploderede en brevbombe i Amsterdam og en anden i Kerkrade.

I en uddybende pressemeddelelse skrev politiet onsdag, at 'en medarbejder i et postsorteringscenter ville åbne et brev og hørte en hvislende lyd. Medarbejderen smed brevet fra sig, og efterfølgende lød der et mindre brag'.

Torsdag morgen blev der afleveret en brevbombe til et firma i Leusden. Den blev dog fundet og desarmeret, inden den gik af.