Ny drastisk dansk virusadvarsel

Udenrigsministeriet opgraderer deres advarsel til danskere, der påtænker til rejser til Kina.

Ifølge ministeriets hjemmeside fraråder de nu 'alle ikke-nødvendige rejser til: Hele landet undtagen områderne i den gule bjælke ovenfor og den røde bjælke nedenfor.'

De farvede bjælker kan se på hjemmesiden.

Dansker testet negativ for coronavirus

Begrundelsen for opgraderingen lyder som følger:

'Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt'.

Coronavirus: Værre end frygtet sygdom

Derudover opfordrer de til, at man skal være ekstra forsigtig, såfremt at man skal til Hongkong, Macao samt Taiwan, mens man HELT frarådes at rejse til Hubei-provinsen, hvor virussen brød ud.

'Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.'

Endnu er ingen danskere blevet smittet med virussen.

WHO erklærer coronavirus en global sundhedskrise