Ny fængsling i kæmpe narkosag

Sagen om indsmugling af ni tons kokain til Danmark udvikler sig stadig.

En 39-årig albaner blev i går varetægtsfængslet i Københavns dommervagt sigtet for indsmugling af 45 kilo kokain i marts sidste år.

Det skete ved tre indsmuglinger på hver 15 kilo kokain, der ifølge politiet blev overdraget til bagmændene i den enorme narkosag, som politiet har døbt 'Operation Goldfinger'.

Der er rejst tiltale mod foreløbig 15 personer, hovedsagelig albanere, for at have indsmuglet 50 kilo kokain hver måned siden 2012 til sommeren 2019 - eller 9000 kilo i alt. Alle nægter sig skyldige.

Der er også rejst tiltale mod fire andre personer i separate sager for blandt andet narko-hæleri og hvidvask.

Politiet har en række mindre 'hængepartier' i komplekset, hvor aktører i narko-ligaen er eftersøgt eller venter på at blive udleveret til Danmark.

Den 39-årige albaner blev i torsdags udleveret fra Holland, og han er nu varetægtsfængslet i 25 dage. Han nægter sig skyldig.

Albaneren blev anholdt i Holland, da politiet slog til for godt et år siden i en koordineret aktion.

Han dengang var i besiddelse af en større parti kokain, som han senere fik en dom for i Holland. Han skulle først afsone den hollandske straf, før han kunne udleveres til Danmark.

Albaneren sigtes for i samarbejde med tre navngivne albanere at have planlagt de tre indsmuglinger 4., 5. og 31. marts sidste år.

Stoffet blev indsmuglet i en svensk indregistreret Kia Rio personbil, der var en af tre svenske smuglerbiler med hemmelige rum, som kørte i pendulfart til Holland og Belgien efter kokain.

Der var plads til cirka 15 kilo i de hemmelige rum. Politiet mener, at der samlet fysisk blev indsmuglet 4,5 tons kokain, men den var så stærk, at den inden salg blev fortyndet til det dobbelte. Derfor er der rejst tiltale for ni tons kokain.

Politiet: Souvenirbutikker modtog udbytte fra salg af flere tons kokain

Politiet slog til mod det internationale narkotikanetværk 26. juni i fjor, hvor 31 personer blev anholdt.

Aktionen blev koordineret med myndighederne i flere europæiske lande, og den formodede leder af narko-organisationen, en 51-årig albaner, blev arresteret af politiet i den albanske by Shkodra.

Enorme millionbeløb blev blandt andet vekslet til euro i Polen og afleveret i to souvenir-butikker i København. Profitten blev transporteret til Albanien via Makedonien i blandt andet turistbusser og pengene blev investeret i fast ejendom og biler i Albanien.

Retssagen mod de 15 formodede hovedmænd skal køre over 63 retsdage ved Københavns Byret fra 4. december 2020 til 9. september 2021.