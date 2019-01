Ny, farlig tendens: Fyrværkeri rettet mod boliger og brandfolk

Årets sidste aften blev en dramatisk en af slagsen for landets mange brandfolk. Hele 505 udrykninger blev det til på landsplan - vel at mærke uden tal fra Hovedstadens Beredskab, der dog også melder om særligt mange udrykninger ved dette nytår.

Heriblandt flere flere meldinger om ild i lejligheder og villaer, der skyldes en ny og farlig adfærd fra fulde nytårsgæster.

- Vi har desværre i år oplevet en stigende tendens til at man skyder fyrværkeri mod bygninger, fortæller operationschef Tim Ole Simonsen, fra Hovedstadens Beredskab, der tager kraftig afstand fra tendensen.

- Det er dybt uforsvarligt og har desværre medført skade på flere lejligheder.

Endnu værre er det dog, at også brandfolkene bliver beskudt med fyrværkeri, når de rykker ud.

- Vi har set tre hændelser i år, hvor vores folk bliver beskudt med enten raketter eller romerlys. Det siger sig selv, at der ligger en særlig svær grad af manglende omtanke bag sådan en opførsel, fortæller operationschef fra Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted til Ekstra Bladet.

- Heldigvis kom ingen til skade, men der er ingen undskyldning for at udsætte andre for fare på den måde. Det er altså også mennesker, vi taler om, fortsætter han.

I landets andre kredse oplyser beredskaberne, at der har været registreret 11 tilfælde af beskydning med fyrværkeri af forskellig slags, hvilket giver 14 tilfælde i alt på landsplan.

- I år har der heldigvis været færre angreb, men der har stadig været nogen, og det er selvfølgelig ærgerligt, siger Jacob Mouritsen.

Ifølge Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab er det særligt unge mennesker, der står bag den farlige adfærd.

- Det er vores vurdering at der primært er tale om meget unge mennesker, der har misforstået, hvordan man fejrer nytår, siger Tim Ole Simonsen.

- Det er helt utilstedeligt at man udsætter vores medarbejdere for denne fare. Vi har et utroligt tæt samarbejde med politiet om at forebygge og forhindre disse hændelser.