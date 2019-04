Ny politiaktion

Bedst som stormen har lagt sig efter politiaktionen på Nørrebro torsdag eftermiddag, pågår lige nu en lignende aktion i Herlev.

Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

- Politiets mandskab fra Nørrebro tidligere er nu til stede på Højbjerg Vinge i Herlev, lyder det.

Hos Københavns Politi er man dog ikke blevet mere snakkesaglige siden torsdag eftermiddag.

- Som jeg fortalte tidligere har jeg ingen kommentarer, siger vagtchef Henrik Stormer.

- Har aktionen i Herlev en sammenhæng med den på Nørrebro?

- Igen - jeg har ingen kommentarer, lyder det.

Foto: Kenneth Meyer

'Jeg fik et chok'

Et øjenvidne, som bor opgangen, fortæller, at hun skulle ned med vasketøj, da hun blev mødt af tre betjente iklædt hvide dragter og masker.

- De lå på knæ og havde taget tingene ud fra et kælderrum og lagt det ude på kældergangen. De var i gang med at undersøge og sortere tingene. Der lå en masse papirer, beretter øjenvidnet Wickie Holm til Ekstra Bladet.

- Jeg fik et chok. En kvindelig betjent sagde så, at jeg gerne måtte passere, lyder det videre.

- Hvad ser du nu?

- Politiet går frem og tilbage fra parkeringspladsen og ind i opgangen. Jeg kan se tre store politibiler, fortæller Wickie Holm.

Foto: Kenneth Meyer

