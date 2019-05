Ny sigtelse i retten

Iført en blå skjorte og cowboybukser, der hang løst på kroppen med et bælte, kom den 26-årige drabssigtede James Schmidt lidt ludende ind i Dommervagten i København, hvor han formelt blev sigtet i retten for endnu et drab.

En lille meter fra ham på tilhørerpladserne sad Malene Hasselblad, der er datter til det 81-årige drabsoffer Inez Hasselblad, der kickstartede efterforskningen.

Ifølge sigtelsen dræbte James Schmidt 80-årige Peter Olsen på hans bopæl på Vangehusvej 1 på Østerbro i København 2. marts i år mellem klokken 9.10 og 12.30.

Der er dog ikke tale om en ny drabssigtelse. Politiet har tidligere meldt ud, at James Schmidt var sigtet for tre drab på en 81-årig kvinde, en 80-årig mand og en 83-årig kvinde, der alle boede på Vangehusvej, og hvis dødsfald alle i første omgang blev registreret som naturlige dødsfald.

Det er blot første gang, at en dommer skal tage stilling til mistankegrundlaget for drabet på den 80-årige mand.

- Synspunktet er, at man nægter sig skyldig i sigtelserne., Der er aftalt en afhøring 14. juni, og derfor ønsker man ikke at udtale sig nu, sagde James Schmidts forsvarer Mie Sønder Koch i retten.

– Både politiet og jeg har afventet væsentligt efterforskningsmateriale, før det gav mening at foretage afhøringen. Dette for at undgå at skulle til genafhøring flere gange, sagde hun mandag til Ekstra Bladet.

Efter halvanden times lukket retsmøde afsagde dommeren en fængslingskendelse, hvor James Schmidt er fortsat varetægtsfængslet frem til 25. juni - nu på grundlag af to drabsigtelser. Han skal desuden undergå en mentalundersøgelse. Han protesterede ikke mod fængslingen.

Politiet har tidligere meldt ud, at obduktionen viser, at både den 80-årige Peter Olsen og den 81-årige Inez Hasselblad blev dræbt ved kvælning. Den 83-årige kvinde var blevet kremeret, da politiet kom på sporet af, at der var noget galt. Til gengæld har de meldt ud, at både Inez Hasselblad og den 83-årige kvindes kreditkort var blevet misbrugt efter deres død.

Sagens anklager Søren Harbo begærede endnu engang dørlukning ved retsmødets start med den begrundelse, at sigtede endnu ikke har afgivet forklaring om det seneste forhold, ligesom han henviste til risikoen for påvirkning af vidner, der har et ønske eller en formodning om, at de skal give sigtede et alibi omkring gerningstidspunktet, ligesom åbne døre ifølge anklageren kunne give folk et 'ønske om at hjælpe politiet på en uhensigtsmæssig måde'.

- Vi har fået henvendelser i sagen, hvor vi kan have mistanke om, at det er på baggrund af medieomtalen, hvor vi kan stille os stærkt tvivlende over lødigheden, sagde Søren Harbo.

