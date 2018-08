Ny skandale ryster den katolske kirke: Præster misbrugte over tusind børn

Mindst 1000 børn er siden 1940 blevet ofre for over 300 katolske præsters seksuelle overgreb i den amerikanske delstat Pennsylvania.

Det konkluderer en ny rapport, som de lokale myndigheder i Pennsylvania har fremlagt.

Det reelle antal misbrugte børn er formentlig langt højere, lyder det i rapporten, der har været undervejs i to år.

Ifølge rapporten var der tale om alle former for seksuelle overgreb. For eksempel blev en niårig dreng tvunget til oralsex, hvorefter han fik vasket munden med helligt vand.

James Faluszczak, der siger, at han blev misbrugt af en katolsk præst, ses her under pressemødet. Foto: AP

En anden dreng blev tvunget til at posere nøgen som hang han på et kors, mens en gruppe præster fotograferede ham og senere delte de børnepornografiske billeder, skriver Associated Press.

Afsløret af hemmeligt arkiv

Rapporten fastslår også, at højt placerede kirkelige personer, både i Pennsylvania og i Vatikanet, forsøgte at dække over det omfattende misbrug.

- Præster voldtog små drenge og piger, og de hellige mænd, der var ansvarlige for dem, ikke bare ignorerede det. De skjulte det, siger statsadvokat i Pennsylvania Josh Shapiro på et pressemøde.

- Mørklægningen var sofistikeret. Og hele tiden førte kirkens ledelse, chokerende nok, regnskab med misbruget og mørklægningen, siger Shapiro.

- Disse dokumenter, der kommer fra bispedømmernes egne hemmelige arkiver, udgjorde rygraden i efterforskningen, siger han på pressemødet.

Kvindelige ofre for det seksuelle misbrug i den katolske kirke reagerer under pressemødet. Selv om de fleste ofre er drenge, blev også mange piger udsat for overgreb. Foto: AP

Kardinal: Handlede med omhu

En af de personer, der ifølge rapporten var med til at dække over sexmisbruget, er kardinal Donald Wuerl, som i mange år var biskop i Pittsburgh.

Wuerl forsvarer sig i en pressemeddelelse, hvor han skriver, at han 'handlede med omhu, med bekymring for ofrene og for at forsøge at forhindre fremtidigt misbrug'.

Misbruget fandt sted i seks forskellige bispedømmer, som tjener mere end halvdelen af delstatens over 3,2 millioner katolikker.