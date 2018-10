Ny udvikling i Bendtner-sagen: Nu er begge tiltalt

Anklagemyndigheden i København rejser nu tiltale mod fodboldspilleren Nicklas Bendtner for vold mod en taxachauffør. Chaufføren tiltales samtidig for forsøg på vold.

Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der repræsenterer taxachaufføren.

- Jeg kan sige, at der er blevet udarbejdet et anklageskrift mod begge parter.

- Min klient er blevet tiltalt for at kastet med en ukendt genstand mod Bendtner og hans kæreste uden at ramme. Han nægter sig skyldig, siger hun til Ritzau.

Mette Grith Stage oplyser, at sagen er forhåndsberammet til den 2. november ved Københavns Byret.

Voldsepisoden fandt sted klokken 02.24 natten til 9. september i indre København. Den danske fodboldspiller var sammen med sin kæreste på vej hjem fra byen, da parret tilsyneladende blev uvenner med taxachaufføren.

Ifølge Rasmus Krochin, kommunikationschef hos Dantaxi, måtte taxachaufføren efterfølgende på operationsbordet med en brækket kæbe.

Ifølge taxaselskabet var Rosenborg-angriberen den aggressive part, mens kæresten Philine Roepstdorff i sit indlæg på Instagram forklarer, at kæresteparret i protest var steget ud af taxaen, da chaufføren blev ved med at køre den modsatte retning af, hvad de ønskede.

Taxaselskabet har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at der eksisterer videomateriale fra aftenen.

Ekstra Bladet har indtil videre forgæves forsøgt at få fat i Nicklas Bendtners forsvarer for at spørge, hvordan han forholder sig til tiltalen.

Han har dog tidligere oplyst, at hans klient nægter sig skyldig.

Opdateres..