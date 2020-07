Ny vanvidsbilist: 204 km/t på motorvejen

Har du lyst til at fortælle om, hvad der får dig til at køre for hurtigt på motorvejen? Eller har du selv oplevet vanvidsbilisme? Så tip os på 1224@EB.DK eller sms til 1224

Politikredse landet over melder om flere bilister, der træder alt for tungt på speederen den seneste tid.

Senest har Sydjyllands Politi målt en fartglad bilist, der kørte hele 204 km/t på Esbjerg motorvejen ved Bramming, hvorfor bilisten måtte aflevere sit kørekort og undvære det de næste seks måneder.

Leder af færdselsafdelingen hos Sydjyllands Politi, Knud Reinholdt, bekræfter over for Ekstra Bladet, at de oplever en stigende tendens til, at bilister kører for stærkt.

- Der er mere plads på vejene på grund af corona, og det gør, at folk har trådt lidt for hårdt på speederen, siger Knud Reinholdt.

I år har Sydjyllands Politi fanget omkring seks vanvidsbilister, mens de har fanget en del flere fartbilister, der kørte mellem 160 og 200 km/t.

- Den ene uge tog vi 13, og en dag tog vi syv otte stykker, fortæller Knud Reinholdt og tilføjer, at de har fået en betinget frakendelse af deres kørekort.

Bekymrede borgere

Tendensen med, at flere bilister kører for stærkt, opleves også hos borgerne i politikredsen.

- Vi får mange borgerhenvendelser, hvor de beder os om at komme med en ATK-bil eller laser-kontroller. Den tendens er nok opadgående. Vi ligger tæt ved 450-500 henvendelser i år. Det forsøger vi at imødekomme, fortæller Knud Reinholdt.

- Dagligt bliver folk slået ihjel i trafikken. Det skal vi have nedbragt.

Udover fartkontroller forsøger man ligeledes at komme problemet til livs ved at være til stede i gadebilledet blandt andet ved at have flere motorcykler på vejene.

- Det skal der til for at folk forstår alvoren, fastslår Knud Reinholdt.