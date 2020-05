Ny video: Sådan gik det galt

Politiet i Minneapolis og i særdeleshed de fire betjente på stedet har skabt voldsom vrede i storbyen og resten af USA.

Men det store spørgsmål er: Hvad skete der, før George Floyds hoved blev mast mod asfalten?

Det spørgsmål har vi natten til torsdag fået noget af svaret på ved hjælp af en overvågningsvideo fra en restaurant på stedet.

Her ses det, hvordan George Floyd bliver ført ud af en bil og sat på fortorvet. Hvad der bliver sagt er uklart, men efter to betjente fører ham over vejen til deres bil, så går det galt.

Politiet i Minneapolis har forklaret, at årsagen til den hårdføre magtanvendelse var, at George Floyd modsatte sig anholdelsen, men det er der intet, der tyder på i overvågningsvideoen.

Desperat bøn

Det hele startede mandag aften i byen Minneapolis, hvor politiet angiveligt blev kaldt ud til en forfalskningssag. Det udviklede sig til en dramatisk anholdelse, hvor en hvid betjent sender George Floyd i asfalten i bar overkrop.

Her bliver han holdt fast på jorden ved at få trykket sin hals og nakke ned i asfalten af betjenten, der bruger sit knæ som 'våben'.

Imens lød den desperate bøn fra George Floyd:

- Please, jeg kan ikke få vejret. Lad være med at slå mig ihjel.

Hele optrinnet er fanget på en flere minutter lang video, hvor den afroamerikanske mand desperat beder betjenten om at stoppe. George Floyd kan ikke få vejret.

Senere mister han bevidstheden og afgår ved døden på hospitalet. Et dødsfald på åben gade.

Se den voldsomme anholdelse her, der endte med at koste George Floyd livet. ADVARSEL: Voldsomme optagelser

Sagen om Floyd og hans sidste ord er blevet til hashtagget #ICantBreathe, som bruges sammen med det kendte slogan 'black lives matter'.

Ganske enkelt skrækkeligt: - Jeg kan ikke få vejret

Kampe i gaderne

Derudover er der lige nu kampe i gaderne i Minneapolis, hvor vrede demonstranter er stødt sammen med politiet. De har stået på siden tirsdag.

I kølvandet på den brutale video har politiet i Minneapolis sendt en meddelelse til pressen, hvor de forklarer, hvad der sker.

- Han blev beordret ud af sin bil, og efter han steg ud, satte han sig til fysisk modværge. Betjentene var i stand til at få ham lagt i håndjern og bemærkede, at han tilsyneladende havde brug for lægehjælp. Betjentene tilkaldte en ambualnce. Han blev med ambulancen fragtet til Hennepin County Medical Center, hvor han kort efter døde, lyder det i meddelelsen.

Men nu er FBI også gået ind i sagen, bekræfter chef for politiet i Minneapolis, Medaria Arradondo.

Fatal løbetur: En ny video har fået det hele til at eksplodere

Rystet borgmester

Også borgmesteren i byen har reageret på George Floyds død, som han kalder for 'ganske enkelt skrækkeligt' og 'forkert på alle måder'.

- Størstedelen af natten har jeg forsøgt at finde ord til at beskrive, hvad der skete, og alt, hvad jeg stadig vender tilbage til, er, at han ikke skulle være død, siger borgmester Jacob Frey på en pressemeddelelse tirsdag.

— Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) May 26, 2020

Omstændighederne ved Floyds død trækker spor tilbage til Eric Garner, der i 2014 blev brutalt anholdt i New York.

Garner, der var en afroamerikansk mand, sagde også, 'jeg kan ikke trække vejret' flere gange, mens han blev holdt ned mod et fortov og senere døde.

Garners sidste ord blev en national opfordring til en større reform af strafferetspleje og politiets ansvar.

Alle fire betjente, der var involveret i hændelsen, er blevet fyret.

