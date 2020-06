Ny voldsom anholdelse

Der er for tiden ekstra meget opmærksomhed på amerikansk politis hårdhændede anholdelser, og det har derfor fået konsekvenser for en betjent, at han søndag anvendte halsgreb under en anholdelse i New York-bydelen Queens.

Således er han nu suspenderet uden løn mens sagen mod ham efterforskes, oplyser politidirektør for New York Police Department Dermot Shea ifølge New York Times og NPR.

I politiets egne optagelser fra stedet ses det hvordan den anholdte, 35-årige Ricky Bellevue, sammen med to andre mænd konfronterer de betjente, der er blevet kaldt ud til forstyrrelse af den offentlige orden. Det hele foregår i fred og ro, indtil Ricky Bellevue tager en ukendt genstand op fra en skraldespand, og spørger betjentene om de nu er bange.

Det får politiet til at skride til anholdelse af Ricky Bellevue, og i den forbindelse bliver den kontroversielle anholdelsesteknik anvendt under voldsom protest fra øjenvidner.

Ifølge NPR har det siden 1993 været forbudt for politiet i New York at anvende halsgreb i forbindelse med anholdelser, men forbuddet er sjældent blevet håndhævet i praksis.

I juni blev en ny statslov dog vedtaget, der gør det til en kriminel og strafbar handling at blokere for vejrtrækningen i forbindelse med en anholdelse, og det glæder Ricky Bellevues forsvarer.

- Betjenten her brugte et halsgreb til at kvæle min patient til bevidstløshed, sider advokat Lori Zeno, som repræsenterer Ricky Bellevue gennem nonprofit-organisationen Queens Defenders.

- Denne her betjent skal fyres og retsforfølges. Det er ham, der begik en forbrydelse i den her situation, lyder det fra advokaten.

Juni måned har i mange amerikanske storbyer, herunder også New York, været præget af voldsomme protester og uroligheder efter George Floyds død i forbindelse med en anholdelse.

Politimand sigtet for drab på sort mand i USA

George Floyd-sagen har sat fornyet fokus på unødig magtanvendelse fra politiets side, og optagelser fra demonstrationer har vist en særdeles hårdhændet behandling af fredelige demonstranter.

Her bliver 75-årige Martin Gugino slået i jorden af betjente under en demonstration i Buffalo, New York. Gugino pådrog sig hjerneskader ved faldet. Advarsel: Voldsomme billeder. Video: AP/Mike Desmond/WBFO

75-årig er hjerneskadet efter skub af betjent under protest

Alligevel har Dermot Shea forsvaret sine betjentes anvendelse af magt under demonstrationerne. Det sker med henvisning til, at der har været relativt få sager, når det tages i betragtning, at sammenlagt flere millioner mennesker har været på gaden og demonstrere i ugevis.

Angående anholdelsen af Ricky Bellevue, som ikke er relateret til George Floyd-protesterne, er politidirektøren dog anderledes klar i mælet.

- Der er en grundig efterforskning undervejs, men der er for mig ingen tvivl om, at det er nødvendigt med øjeblikkelig handling. Vi ønsker fuld gennemsigtighed mens den her sag fortsætter, lyder det.