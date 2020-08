Ny voldsom video: Så længe lå George Floyd klemt

OVERBLIK: Det skete i George Floyds sidste minutter

En obduktionsrapport af den sorte amerikaner George Floyds død viser mandag, at han døde af kvælning og tryk mod ryggen.

Det skete under en brutal anholdelse i den amerikanske by Minneapolis mandag i sidste uge.

Her er et overblik over, hvad der skete i minutterne op til og efter George Floyds død, der har sat gang i adskillige protester over hele USA mod politivold og raceforskel.

* Klokken 20:01:

Politiet modtager en anmeldelse fra en købmand fra Cup Foods i Minneapolis. Ifølge købmanden har en kunde forsøgt at bruge en falsk 20 dollar-seddel som betaling for en pakke cigaretter. Kunden er George Floyd.

Floyd har boet i Minneapolis i flere år efter at have flyttet dertil fra Houston i Texas, hvor han voksede op.

Ifølge købmanden virker Floyd beruset.

* Klokken 20:08:

Politiet ankommer til adressen. Floyd sidder sammen med to andre i en bil parkeret rundt om hjørnet.

Da politiet nærmer sig bilen, trækker en af betjente sin pistol og beordrer Floyd til at vise sine hænder.

Politiet får Floyd ud af bilen og lægger ham i håndjern. Politiet forsøger at få Floyd ind i deres politibil, men her opstår kamp mellem Floyd og betjentene.

* Klokken 20:14:

Seks minutter inde i anholdelsen kaster Floyd sig mod jorden og siger, at han ikke vil sætte sig ind i bilen, fordi han lider af klaustrofobi. Betjentene gør endnu et forsøg på at få Floyd ind i bilen.

* Klokken 20:19:

Betjenten Derek Chauvin, der senere er blevet sigtet for uagtsomt manddrab på Floyd, trækker Floyd ud af bilen igen og lægger ham ned med ansigtet mod asfalten.

Chauvin sætter sit knæ mod Floyds hals, viser videooptagelser.

Ifølge anklagernes rapport holder Chauvin sit knæ mod Floyds hals i otte minutter og 46 sekunder. Nye optagelser fra 11. august viser dog, at den voldsomme episode varede ni minutter og 30 sekunder.

I de første minutter siger Floyd gentagne gange, at han ikke kan få vejret. I de resterende cirka seks minutter ligger Floyd helt stille og menes at være bevidstløs.

Flere omkringstående beder politibetjenten om at stoppe og tjekke Floyds puls.

* Klokken 20:27:

Først her fjerner Chauvin sit knæ fra Floyds hals, og en ambulance ankommer. Floyd bliver kørt til Hennepin Countys hospital.

En time senere bliver Floyd erklæret død på hospitalet.

Kilder: CNN, BBC og News.com.au.