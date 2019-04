Nybagt mor døde i bilulykke: To år efter blev hendes datter myrdet

Utrolig familietragedie: Mor og datter er begravet side om side - 26-årig far er varetægtsfængslet for mord på sin to-årige datter

Den 48-årige Leonardo Morciego satte sig ind sin bil en juni-dag i 2016 med en ganske betydelig mængde alkohol i blodet. Han kørte kort efter frontalt ind i den 24-årige mor, Rachel Foster, der netop nogle dage før havde født sin datter Savannah Roque. Rachel døde på stedet, og hendes kæreste Yovahnis Roque blev lettere såret.

Tirsdag i sidste uge meldte advokater i Miami ud, at den 48-årige Leonardo Morciego vil erklære sig skyldig i uagtsomt manddrab på Rachel Foster i forbindelse med spirituskørsel. Leonardo Morciego kan forvente en dom helt op til fem års fængsel.

Den skæbnesvangre juni-dag blev startskuddet til en helt utrolig famlietragedie, der tre år senere i februar i år førte til, at den 26-årige far Yovahnis Roque, der overlevede bilulykken, myrdede sin egen to-årige datter, Savannah. I dag ligger mor og datter begravet side om side, mens den 26-årige far sidder varetægtsfængslet tiltalt for drab på sin egen datter. Han kan ende med at få dødsstraf.

Det skriver flere medier heriblandt New York Times og NBC Miami

Den 26-årige far, Yovahnis Roque, slog sin to-årige datter ihjel med en hammer. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Efter trafik-drabet på Rachel Foster i 2016 flyttede Yovahnis Roque med sin nyfødte datter Savannah ned til Texas for at bo sammen med sin egen mor, der kunne hjælpe til med at passe på lille Savannah.

Men lykken varede kort for lille Savannah. Hendes far, Yovahnis Roque myrdede nemlig i februar måned i år i et angiveligt anfald af sindssyge sin egen datter med en hammer. Politichefen Robert Enmon fra Orange i Texas beskrev gerningsstedet, som noget, der var taget direkte ud fra et frygteligt mareridt.

Da politiet ankom til gerningsstedet lå den 26-årige far nøgen og blodig på gulvet i den ejendom, hvor han havde dræbt sin datter. Den lille Savannah blev fundet død i et skab.

Rachel kigger her kærligt på sin nyfødte datter Rachel i 2016. (Foto: Privatfoto)

Den 26-årige far har erkendt drabet på sin datter. I en afhøring med politiet har han forklaret, at han troede, at Savannah havde fået indoperet en mikrochip i kroppen:

'Jeg angreb hende for at ødelægge mikrochippen. Det var USA's regering, der beordrede mig til at gøre det', lød den yderst mærkværdige forklaring fra Yovahnis Roque, der senere i sagen er blevet beskrevet som mentalt forstyrret.

Den ulykkelige mor og mormor Delia Foster har til medierne forklaret, at hun er glad for, at hendes datter Rachel og hendes barnebarn Savannah nu ligger side om side i et gravsted.

- Efter al den lidelse familien har oplevet er det en velsignelse og en trøst for os, at de nu igen er sammen, siger hun til Miami Herald.