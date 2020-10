Nye bandetal: Seks døde og to ulmende konflikter

Seks personer er dræbt, og 29 sager om skudepisoder eller knivstik relateret til bandekonflikter er registreret inden for de første seks måneder af 2020. Til kontrast bød hele 2019 på otte dræbte og 30 sager om væbnede rocker- og bandekonflikter. Det fremgår af ny rapport fra Rigspolitiet.

Når det kommer til skudepisoder, er tallene fra det første halvår af 2020, der har budt på 26 af slagsen også ved at overhale statistikken fra 2019, hvor der 31 gange blev meldt om skud på åben gade.

Men der er også opløftende nyheder.

Færre våben, men flere visitationszoner

I det første halvår af 2020 har politiet 'kun' registreret 21 beslaglagte våben som værende tilknyttet rocker- og bandemiljøet. Det er et kraftigt fald i forhold til 2019, hvor Rigspolitiet registrerede hele 92 våben som værende tilknyttet rocker- og bandemiljøet.

Et af politiets værktøjer i kampen om at finde de våben, som rocker- og bandemiljøet kan være i besiddelse af, er indførslen af vistiationszoner.

Der bliver oftest oprettet visitationszoner i forbindelse med konflikter mellem to stridende grupperinger. Som tilbage i august, hvor politiet indførte en visitationszone i dele af Brøndby, i et forsøg på at tage endnu en konfrontation mellem Bandidos MC og Gremium MC i opløbet.

Rigspolitiets banderapport viser, at der i det første halvår af 2020 er blevet oprettet hele 12 visitationszoner. Det er flere, end der var i hele 2019, hvor der kun blev oprettet 10 visitationszoner.

Visitationszonen fra august i Brøndby er ikke talt med i statistikken, da tallene er fra de seks første måneder af 2020.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Tilbage i august blev der kastet en håndgranat mod en rockerborg i Brøndby, hvor Mexigang, der er en støttegruppe til Bandidos, holder til. Politiet mener, at episoden har forbindelse til en konflikt mellem Bandidos og Gremium. Foto: Kenneth Meyer

Rocker-konflikt på Vestegnen: Politiaktion mod flere adresser

Rekordstraffe og flere bandemedlemmer

I 2019 blev bandemedlemmer samlet idømt hele 477 år bag tremmer ved de danske domstole mod 338 år i 2018. Ifølge politiets egen rapport skyldes det, at den skærpelse af straffen for banderelateret kriminalitet, der blev gennmført i juli 2017, nu reflekteres i tallene, og har sat strafmassen på himmelflugt.

Det første halve år af 2020 har også budt på en stigning i antallet af registrerede bandemedlemmer. Helt nøjagtigt er 110 nye kommet til, og tallet lander derfor pr. 1. juni på 1243.

Ulovlig bande huserer stadig

I rapporten fremgår det også, at de fleste konflikter inden for det sidste år for nu er sat i ro, men at to konflikter stadig ulmer.

Den ene vedrører Vollsmosegrupperne, Bøgetorvsgruppen og Korsløkkegruppen. Konflikten kostede en uskyldig mand livet i juni, da han blev fanget i en skudduel mellem grupperingerne.

Herudover vurderer Nationalt Efterfoskningcenter også at Loyal to Familia, trods rettens forbud, stadig figurerer som bande, og siden marts har ligget i konflikt med Husumgruppen.

Uskyldig dræbt under skudduel mellem bander

Nedenunder kan du få et overblik over, hvilke konflikter der har præget rocker- og bandemiljøet det seneste år.