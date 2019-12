Nye billeder i drabssag: Kort tid efter blev han myrdet

I en drabsefterforskning har politiet nu valgt at frigive nye overvågningsbilleder. Det sker med håbet om, at det kan føre til nye oplysninger og vidner i sagen.

Den 16. november blev den 25-årige Mehemt Yaman fundet skudt og dræbt ved boldbanerne øst for Strandesplanaden i Brøndby Strand.

De foreløbige undersøgelser tyder på, at han er blevet skudt dagen før, fredag imellem klokken 19:50 og 21:00.

Politiet har fundet overvågningsfotos, hvor man kan se Mehemt Yaman i tunnellen ved Avedøre Station i Hvidovre. Billederne er optaget kl 19.46 fredag den 15. november 2019, altså kort før han formodes at være blevet skudt og dræbt.

Offeret beskrives som mellemøstlig af udseende, 180 cm høj, kraftig af bygning og med stort sort fuldskæg. Han var iført en grå hættetrøje med hætte trukket over hovedet, grå joggingbukser og sorte sko.

- Vi håber, at med offentliggørelsen af billederne, vil vidner huske at de så manden på Avedøre Station og kontakte os, siger politikommissær Ole Nielsen.

Han tilføjer overfor Ekstra Bladet, at nogen kan have set offeret mødes med nogen i området, og at det kan være vigtigt i efterforskningen.

Politikommissæren understreger dog, at man ønsker at høre fra alle, der har set manden i det lyse joggingtøj i området ved stationen for at kortlægge hans færden minutiøst frem til, at han findes død ved boldbanerne.

Artiklen fortsætter under billederne

Offeret var klædt i lyst joggingtøj. Politiet ønsker at høre fra folk, som har set manden, da bilederne er filmet kort før han blev dræbt. Politiifoto

Politiet har tidligere oplyst, at de ved, at offeret ankom til stationen i en taxi.

Politiet mener, at den 25-årige løb igennem stationshallen og ud ved Store Hus-siden derefter til venstre, hvor der går en sti hen over motorvejen.

Næste morgen blev han fundet af en hundelufter ved boldbanerne, der ligger mellem Strandesplanaden i Brøndby Strand og Køge Bugt-motorvejen.

Københavns Vestegns Politi på 114

Opdateres ...