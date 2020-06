Nye detaljer i Maddie-sagen

Efter 13 års forsvinden går engelsk politi nu ud og efterlyser konkrete oplysninger i forsvindingssagen om lille Madeleine McCann.

Det gør de i en pressemeddelelse.

En 43-årig tysker er således mistænkt i sagen. Han sidder for nuværende i fængsel for en anden sag i Tyskland, men politiet opfordrer borgere til at komme med henvendelser, hvis de har set manden i det område, hvor Madeleine McCann forsvandt, mens forældrene var ude i 2007.

De var på ferie i Praia da Luz på algarvekysten i Portugal, og den tyske mand boede dengang på en gård tre kilometer fra feriestedet.

Manden beskrives som en hvid mand, tynd med kort blond hår. Han er 180 centimeter høj. Politiet ønsker ikke at oplyse hans fulde identitet.

På tidspunktet for Madeleines McCanns forsvinden var han 30 år. Politiet kom for første gang på sporet af ham i 2017 og har blandt andet konfiskeret hans autocamper.

Opdateres ...