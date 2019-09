Nye fængslinger i gigantisk våbensag

Seks personer er lørdag ved Retten i Odense blevet varetægtsfængslet frem til 11. oktober i den store våbensag fra Fyn, hvor to personer allerede sidder fængslet.

Det oplyser vicepolitiinspektør ved Særlig Efterforskning Øst (SEØ) Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

Yderligere to personer blev fremstillet i grundlovsforhør. De blev løsladt, men er fortsat sigtet i sagen.

- De seks, der er blevet varetægtsfængslet, er der alle fundet våben hos. De to, der er blevet løsladt, har en anden forbindelse til sagen, siger Torben Henriksen til Ekstra Bladet.

Biljagt og varselsskud

Det er SEØ, der i tæt samarbejde med Fyns Politi har stået for aktionen, hvor der altså er blevet ransaget adskillige steder, og hvor mange personer er blevet anholdt.

Efterforskningen har stået på i længere tid. Ekstra Bladet erfarer, at en episode tirsdag 17. september var medvirkende årsag til, at politiet valgte at slå til.

Den dag foregik en leverance af en skarpladt 9 mm pistol af mærket Glock 25 med tilhørende ammunition, der blev afhentet af en 35-årig nu fængslet mand i et lagerrum på Industrivej i Årslev. Pistolen blev siden overdraget til en 22-årig også nu fængslet mand og blev transporteret til København.

Her er det politiets opfattelse, at den 22-årige afleverede pistolen til en mand, der kørte af sted med den i sin bil skarpt forfulgt af politiet.

Ved episoden forsøgte politifolk at stoppe bilisten. Men i stedet gik han til modangreb og påkørte en patruljevogn.

Derefter løb manden fra stedet på Søborg Hovedgade. Han stoppede ikke op, selv da betjente affyrede to varselsskud.

- Han blev løbet op og på god, gammeldags manér, tacklet og anholdt med den fornødne magt, sagde vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Lars Jørgensen tirsdag aften.

40 pistoler på lager

Fredag blev de to på 22 og 35 anholdt og varetægtsfængslet.

Den 35-årige havde under grundlovsforhøret fuldskæg og var iført sorte arbejdsbukser med store lommer og briller, og den 22-årige var iført grå hættetrøje, blå jeans og Adidas-sko. De blev sigtet for besiddelse af 40 skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Pistoler, herunder 13 af typen Glock 25 og ikke under ti kilo ammunition, blev fundet i lagerbygningen.

Den 22-årige mand blev desuden sigtet for at besiddelse af to pistoler af ukendt mærke samt en tilhørende lyddæmper, der blev fundet i et køretøj lige før grundlovsforhøret.

11 fundet hos anholdte

Ved ransagningerne er der indtil videre fundet samlet 51 våben og en stor mængde ammunition. De 11 våben er fundet i de anholdtes besiddelse.

- På baggrund af denne efterforskning bliver en stor mængde våben nu holdt ude af de kriminelle miljøer, og det er vi meget tilfredse med. Vores indsats fortsætter, og det samme gør den videre efterforskning af denne sag, siger Torben Henriksen.

Af de otte fremstillede lørdag var seks mænd, mens to var kvinder.

Leverede våben

Ifølge Torben Henriksen er de anholdte ikke direkte relateret til rocker- eller bandemiljøet. Det lader dog til, at de ifølge politiet har leveret våben til miljøerne.

- Det er vores opfattelse, at de her våben var beregnet til de grupperinger, der er i konflikt lige nu på Sjælland og i hovedstadsområdet, sagde Torben Henriksen fredag i forbindelse med aktionen.

Hovedstadsområdet har gennem den seneste måneds tid været præget af voldsomme uroligheder i det kriminelle miljø. De kulminerede søndag aften, da en 22-årig mand blev dræbt i en byge af skud i Ishøj.