Nye konkurser rammer svindelmistænkt

Siden den svindelmistænkte Kenneth Falke for fem uger siden blev fængslet for ulovlig våbenbesiddelse, er konkurserne væltet ned over den 44-årige luksusbilforhandler og hans familie.

Og nu er yderligere to af familiens selskaber netop gået konkurs.

Det drejer sig om Falke Group Aps og Falke Ejendomme Aps, der i går i Skifteretten i Kolding blev taget under konkurs, oplyser kurator Søren Volder Christensen til Ekstra Bladet.

Konkursbegæringen kommer fra den tidligere samarbejdspartner Christoffer Hald-Christensen, som dog ikke ønsker at kommentere sagen yderligere. Hans krav har for et par uger siden medført, at Kenneth Falkes hustru gik personlig konkurs. Det er også hende, som formelt set har stået som ejer og direktør af de to virksomheder.

I Falke Ejendomme Aps skulle der ligge fire ejendomme. Tre i Randers og en i Hadsund, mens Falke Group Aps har en del datterselskaber under sig, som allerede er gået konkurs.

Mistanke om svindel

Kurator Søren Volder Christensen har tidligere fortalt, at han mistænker, at der har foregået 'massiv svindel i millionklassen' i de konkursramte selskaber.

Selvom han endnu ikke har undersøgt de to nye konkurser, så ligger det fast, at der også her er en mistanke.

- I Falke Group har vi konstateret, at der er en betydelig antal transaktioner ind over selskabets konti, som vi skal have undersøgt nærmere, siger han.

Sagen kort En lang række selskaber tilknyttet luksusbilforhandleren Kenneth Falke fra Kolding er gået konkurs i starten af februar. Ifølge kurator Søren Christensen Volder er der mistanke om 'massivt svindel i millionklassen'. Selvom det er Falkes hustru, der har stået som ejer og direktør, mener kurator, at det er Kenneth Falke, som har styret hele koncernen. Det har hustruen også selv erkendt i Skifteretten. Kort inden konkurserne var en realitet, blev en af Falkes ansatte indsat som direktør og ejer. Ifølge den ansatte var han ikke vidende om det. Udover selskaberne er Kenneth Falke og hans hustru også gået personligt konkurs. Kenneth Falke sidder for tiden varetægtsfængslet for ulovlig våbenbesiddelse.

