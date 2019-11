Nye masseanholdelser i Iran

Cirka 100 ledere af nylige protester i Iran er blevet anholdt af den iranske revolutionsgarde flere steder i landet.

Se også: Amnesty: Mindst 106 dræbt under uroligheder i Iran

Det siger en talsmand for retsvæsenet ifølge Reuters.

I sidste uge udbrød der omfattende demonstrationer flere steder i Iran.

I flere byer gik folk på gaden for at vise deres modstand mod regeringens beslutning om at forhøje priserne på benzin og rationere en række varer i det sanktionsramte land.

Demonstranter har blandt andet sat ild til banker og benzinstationer, raseret butikker og nægtet at adlyde instruktioner fra sikkerhedsstyrkerne.

Det har ført til voldsomme kampe mellem demonstranter og sikkerhedsstyrker.

Amnesty International meddelte tirsdag, at mindst 106 mennesker er dræbt under demonstrationerne.

Højtstående regeringsrepræsentanter, herunder også landets øverste leder, ayatollah Ali Khamanei, har beskrevet demonstranterne som 'skurke' og givet sikkerhedsstyrkerne grønt lys til at sætte hårdt ind mod protesterne.

Se også: Omfattende protester i Iran efter prisen på benzin stiger