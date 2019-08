Nye oplysninger fra gerningsstedet

301 dage efter norske Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem i en forstad til Oslo, ser det nu ud til, at de norske myndigheder endeligt har fået, hvad der kunne været et gennembrud i sagen.

Ifølge norske VG, der har fulgt sagen intensivt, kalder politiet onsdag til pressemøde klokken 12, hvor efterforskerne ifølge VG's oplysninger vil offentliggøre nye informationer om den opsigtsvækkende sag.

Forud for pressemødet erfarer VG, at efterforskerne på pressemødet vil offentliggøre nye spor fra familien Hagens hjem, der kan bringe dem tættere på et svar på spørgsmålet om, hvem der står bag Anne-Elisabeth Hagens forsvinden.

Sagens udvikling

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt formentligt fra sit hjem i en forstad til Oslo 31. oktober 2018 mellem klokken 9.15 og klokken 13.30. Siden er hun ikke blevet set. På adressen fandt man et brev med krav om løsepenge, og norsk politi behandlede derfor i første omgang sagen som en kidnapningssag. Siden slutningen af juni har politiet dog efterforsket sagen som en drabssag. Ifølge den norske avis VG blev Hagen-familien i juli måned kontaktet af den angivelige modpart. Flere uafhængige kilder oplyser, at ægtemanden, Tom Hagen, skal have betalt op mod 10 millioner norske kroner for at få livstegn fra sin kone. Til trods for dette har familien ikke modtaget nogen beviser for, at Anne-Elisabeth Hagen skulle være i live. Avisen oplyser desuden, at politiet foreløbigt ikke har kunnet spore den konto, som pengene er udbetalt til.

Familien håber

Familiens advokat oplyser til VG, at man forud for pressemødet onsdag er blevet orienteret om, hvilke nye oplysninger politiet vil videre formidle til offentligheden.

- På baggrund af sagens specielle karakter, synes jeg det er helt naturligt, at vi har modtaget disse oplysninger forud for offentliggørelsen, siger bistandsadvokat Svein Holden til VG.

Bistandsadvokaten udtrykket håb om, at de nye oplysninger kan sætte skub i opklaringen af sagen.

Kontakt til formodede kidnappere

Det er ikke mere end tre uger siden, norsk politi sidst afholdt pressemøde i den opsigtsvækkende sag.

Her kom det frem, at man politiet var blevet kontaktet af personer, der udgav sig for at ave kidnappet Anne-Elisabeth Hagen.

På pressemødet 6. august oplyste politiet, at myndighederne var kommet i besiddelse af en besked fra de formodede bagmænd der oplyste, at Anne-Elisabeth Hagen stadig var i live.

- Det siges klart (i beskeden fra modparten, red.), at hun lever, men vi har endnu ikke modtaget et bevis, lød det for uger tilbage fra familiens advokat.

Ekstra Bladet dækker onsdagens pressemøde klokken 12 tæt.