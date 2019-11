Nye oplysninger om døtrene: Var i Brittas bankboks under flugten

Anklageren har i dag bevist, at de hæleri-sigtede søstre - Samina og Jamilla Hayat - udstyret med to tasker gik i moderens bankboks, dagen efter Britta Nielsen var landet i Sydafrika

Britta Nielsens to døtre, Samina, 32, og Jamilla Hayat, 35, er begge sigtet for groft hæleri - altså for at have brugt de stjålne penge fra Socialstyrelsen.

Under formiddagens retsmøde i sagen mod deres mor valgte anklageren pludselig meget kontant at trække de to kvinder ind i sagen.

Det skete, da anklageren på skærmene viste en gennemgang af videoovervågningen fra Nordeas afdeling i Hvidovre mandag 24. september 2018.

På anklagemyndighedens overvågningsbilleder kan man se de to døtre ankomme og gå ned til boksen i kælderen med to større tasker. Fem minutter senere forlader de to kvinder banken med taskerne.

Det var altså dagen efter, at Britta Nielsen var ankommet til Sydafrika sidste år. Hun flygtede fra Danmark 22. september og landede i Sydafrika søndag 23. september.

Døtrene gik altså i bankboksen allerede den første åbningsdag efter moderens flugt.

Tre millioner i bankboks

Kort før anklageren fremviste overvågningsbillederne - som afslører døtrenes besøg i bankboksen - så blev der i retten fremlagt et regneark fra en konfiskeret usb-nøgle.

Regnearket viste, at Britta Nielsen på et tidspunkt - tilsyneladende i 2014 - havde 2,9 mio. kr. liggende i en bankboks.

Det fremgår også, at Britta Nielsen på konti i Danske Bank og Nordea samtidig havde yderligere godt fire millioner kroner stående.

Britta Nielsen afviser dog at svare på spørgsmål om sine børn.

Ifølge forsvarsadvokat, Nima Nabipour, skal sagen mod Britta Nielsen ikke bruges som løftestang for en eventuel sag mod hendes hælerisigtede børn.

Derfor ønsker Britta Nielsen ikke at svare på spørgsmål om sine børns forbrug.

Døtrene nægter sig skyldige. Britta Nielsens børn er sigtet for groft hæleri - altså for at have brugt de stjålne penge.

