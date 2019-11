Nye oplysninger om skuddrab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Det var tidligt lørdag morgen, at en 25-årig mand blev fundet skudt og drab af en hundelufter på et grønt område ved Strandesplanaden og Tybjergparken i Brøndby Strand.

Politiet har ikke kunnet fastslå et præcist gerningstidspunkt, men de frigiver nu nye detaljer om det 25-årige drabsoffers færden, før han blev slået ihjel.

Deres efterforskning har vist, at den nu dræbte ankom med taxa til Avedøre Station fredag aften omkring klokken 19.45 og løb gennem stationshallen og ud ved Store Hus-siden for herefter at løbe til venstre langs stien mod kanalen.

'Det er politiets opfattelse, at manden efterfølgende er fortsat langs med stien ved kanalen forbi vold-terrænet og over motorvejen til området, hvor han blev fundet dræbt', skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

De vil gerne høre fra vidner, der ved noget eller har set den nu dræbte 25-årige mand fredag aften i Avedøre.

Den dræbte beskrives som mellemøstlig af udseende, 180 cm høj, kraftig af bygning og med stort sort fuldskæg. Han var iført en grå hættetrøje med hætte trukket over hovedet, grå joggingbukser og sorte sko.

Vicepolitiinspektør Peter Malmose har tidligere sagt, at noget tyder på, at der er tale om et opgør i et kriminelt miljø, men at det er for tidligt at konkludere noget endeligt om motiver.