Nye optagelser afslører: Betjent gjorde intet under skoleskyderi

Broward County Sheriff's Office har på månedsdagen for skoleskyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida frigivet videomateriale fra overvågningskameraerne udenfor.

Beslutningen herom blev taget af en dommer i staten tidligere på ugen.

På optgaelserne fremgår det, hvordan den 54-årige betjent Scot Peterson blev uden for skolens bygninger, mens massakren udspillede sig indenfor.

- Videoen taler for sig selv. Hans handlinger var nok til at berettige en intern undersøgelse (...). Efter at være blevet suspenderet uden løn, valgte Peterson at sige op og trække sig tilbage frem for at en øjeblikkelig afskedigelse, udtaler sherif hos Broward County Scott Israel i en pressemeddelelse, der ledsagede offentliggørelsen.

Gik aldrig ind

- Jeg kunne se, at betjenten ankom til den vestlige side af bygning 12. Han indtog sin position, men gik aldrig ind, forklarede Israel i kølvandet på suspenderingen 22. februar.

Det var ifølge ham betjentens opgave at gå ind på skolen under skyderiet, der varede seks minutter.

- Han skulle gå ind og finde drabsmanden og dræbe ham (skoleskyderen, red.), lød forklaringen på, hvad den 54-årige betjent burde have gjort.

Scott Israel understregede i samme ombæring, at betjenten tydeligvis var klar over, at der var en aktiv gerningsmand inde på skolen.

- Der er ingen ord, der kan beskrive det. Disse familier mistede deres børn. Vi mistede trænere. Jeg har været til begravelsernes, udtalte han.

Scot Peterson har arbejdet omkring skolen siden 2009. Han var en af de første på skolen, efter at de første skud på blev affyret.

Klare regler

Siden angrebet mod Columbine High School i 1999 har amerikanske myndigheder understreget behovet for, at politiet hurtigst muligt eftersætter gerningsmanden under skyderier.

Reglerne er ændret i forsøget på at stoppe truslen og forhindre yderligere drab under den slags skyderier.

'Columbine resulterede i en ny tilgang, og betjentene bliver trænet i at reagere på aktive gerningsmænd hurtigst muligt', står der i en rapport fra tænketanken Police Research Forum fra 2014.

