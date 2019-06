Nye optagelser afslører: Største narkofangst nogensinde

186 kilo kokain til en værdi af 167 millioner kroner på gadeplan.

Det var fangsten, da politiet i det engelske distrikt Cheshire stoppede en varevogn på M6-motorvejen 2. august 2018, skriver blandt andet BBC og Daily Mail.

Nu viser optagelser, hvordan det endelig lykkedes det britiske politi at fange narkobaronen Jamie Simpson.

I bilen sad den 31-årige narkobagmand sammen med tre håndlangere, og i videoen ovenfor kan du se, hvordan de bliver anholdt som del af engelsk politis storstilede Operation Dreadnought.

Efterforskningen i Operation Dreadnought varede mere end 14 måneder og var rettet mod organiseret salg af kokain.

I Jamie Simpsons kassevogn var der gemt 186 kilo kokain. Foto: Cheshire Constabulary.

En anden gruppe, ledet af 29-årige Jamie Oldroyd, blev også optrevlet under operationen, og det blev ikke ligefrem besværliggjort af de mistænkte.

Jamie Oldroyd (venstre) og Jamie Simpson (højre) blev begge anholdt i forbindelse med den storstilede 'Operation Dreadnught'. Foto: Cheshire Constabulary.

Ifølge efterforskerne gjorde de to grupperinger nemlig særdeles meget væsen af sig selv ved at leve en såkaldt 'gangsterlivsstil', hvor man ikke var bange for at vise sin rigdom og køre i dyre luksusbiler. Jamie Oldroyd blev således set i 17 forskellige biler i løbet af de 14 måneder efterforskningen varede, oplyser politiet i Cheshire.

I en video fra en telefon konfiskeret i forbindelse med anholdelserne ses Oldroyd og medlemmer af hans gruppe tælle omkring 150.000 pund (cirka 1.25 millioner kroner, red.) i kontanter. Video: Cheshire Constabulary

Ifølge politiet kom man på sporet af Simpsons gruppe i forbindelse med efterforskningen af Oldroyd og hans folk.

Politiet i Cheshires afdeling for efterforskning af organiseret kriminalitet vurderer man, at Oldroyd stod bag en landsdækkende narkoring, der af og til arbejdede sammen med Simpsons gruppe, nå der skulle skaffes kokain.

Simpson er nu blevet idømt 11 år og seks måneders fængsel, mens Oldroyd skal tilbringe de næste 14 år og tre måneder bag tremmer.

I alt er 17 personer blevet idømt 117 års fængsel i forbindelse med 'Operation Dreadnaught'.