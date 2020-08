Nye sigtelser: Syv tricktyverier på få timer

Har du været offer for corona-svindel? Kontakt os på mail her.

Bevæbnet med sprayflasker og en løgnehistorie om at skulle spritte af for corona indfandt tre medlemmer af Levakovic-familien sig syv gange på samme dag hos ofre forskellige steder på Midtsjælland.

Sådan lyder nye sigtelser mod Santino, Dollar og Jimmi Levakovic, der i forvejen sidder varetægtsfængslet for et tyveri og et hjemmerøveri sammen med Silvia Winther under dække af at skulle spritte af for corona.

Sigtelserne kom frem i et retsmøde i Retten i Glostrup onsdag, hvor anklagemyndigheden krævede de fire fortsat varetægtsfængslet.

De nægter sig alle skyldige i sigtelserne, som risikerer at koste dobbelt straf på grund af den nye covid-19-strafskærpelse.

Det fremgår dog af de nye sigtelser, at ofrene i de fleste tilfælde råbte op eller insisterede på at se legitimation, så gerningsmændene trak sig.

Råbte op

I Lille Skensved indfandt de tre mænd sig 16. maj omkring klokken 19.20 på gårdspladsen hos en kvindelig kørestolsbruger, hvor de bevægede sig rundt i huset med sprayflasker og forstøvere. Men da kvinden råbte ’hvad vil I’, gik de ifølge sigtelsen fra stedet.

Omkring tyve minutter forinden havde de ifølge sigtelsen skaffet sig adgang til en kvindes bopæl i Solrød, hvor de rodede i hendes skuffer, skabe og pung og herunder stjal en herrering i guld og løb fra stedet, da hun råbte, ’hvem er i mit hus’.

I et af tilfældene er der rejst sigtelse for røveri. Her skubbede de en mand i Roskilde i brystet med en sådan kraft, at han måtte træde et skridt tilbage, ’idet de oplyste, at de skulle sprøjte for corona og medbragte flasker til dette’. De fik dog ikke noget udbytte, fordi han råbte ’ud’, og hans kone også kom ud i døråbningen og råbte af de sigtede.

Dollar Levakovic og hans medsigtede nægter sig skyldig i sigtelserne. Privatfoto

Slået med stok

Også Silvia Winther, der havde tårer i øjnene, da hun kom ind i retten, fik yderligere en sigtelse på halsen.

Hun er sigtet for at have tiltvunget sig adgang til en kvindes bopæl i Søborg sammen med to pt. uidentificerede medgerningsmænd ved at sige, at hun var fra hjemmeplejen og ’skulle spritte køkken og penge af’. Det lykkedes ikke at stjæle noget, fordi offeret fattede mistanke og slog Silvia Winther med sin stok, hvorefter alle tre gerningsmænd løb fra stedet, fremgår det af sigtelsen, der blev læst op i retten.

Alle fire blev fortsat varetægtsfængslet til 9. september. De tog forbehold for kære.