Nye skræmmende oplysninger om skyderi

På et pressemøde fortæller Daytons borgmester, at gerningsmanden havde flere magasiner og skudsikkervest på

Skyderiet, der natten til søndag lokal tid ramte byen Dayton i Ohio, ser ud til at være et planlagt angreb.

Sådan lyder det fra byens borgmester, Nan Whaley, på et pressemøde.

Nyt skyderi i USA: Flere døde

- Den mistænkte åbnede ild i Oregon-distriktet. Han havde skudsikkervest på og brugte et .223-kalibers magasin. Han havde flere magasiner med sig, siger hun.

Det omtalte magasin bruges til rifler.

Flere sårede

Borgmesteren fortalte videre, at antallet af sårede er steget med ti.

- 26 er blevet såret. Ti er blevet dræbt - heriblandt gerningsmanden.

Det er endnu uklart, hvad motivet bag handlingen har været, men trods det pludselige angreb, reagerede politiet hurtigt.

- På mindre end et minut blev gerningsmanden neutraliseret af de første betjente på stedet.

- Det er en trist dag for vores samfund. Jeg er forbløffet over den hurtige reaktion fra politiet i Dayton. Havde politiet ikke fået neutraliseret gerningsmanden inden et minut, kunne flere hundrede have været døde, siger borgmesteren.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

FAKTA: De ti værste masseskyderier i USA i nyere tid Lørdagens masseskyderi i El Paso i Texas, hvor 20 døde, er det ottende værste masseskyderi i USA i nyere tid. Her er en liste over de ti hidtil værste skyderier i USA siden 1949: 58 døde, 1. oktober 2017

En 64-årig mand skød mod adskillige tusinde koncertgængere fra sit hotelværelse i Las Vegas. 58 personer blev dræbt, og 546 blev såret, i angrebet. Gerningsmanden begik selvmord efter angrebet, der er det blodigste i nyere amerikansk tid.

49 døde, 12. juni 2016

49 blev dræbt, da 29-årige Omar Saddiqui Mateen begyndte at skyde omkring sig i Orlando-natklubben Pulse, der fortrinsvis blev besøgt af homoseksuelle. Gerningsmanden blev dræbt, da politiet rykkede ind for at befri de gidsler, han havde taget.

32 døde, 16. april 2007

Den 23-årige Seung-Hui Cho skød og dræbte 32 personer på Virginia Tech-universitetet i Blacksburg. Han begik senere selvmord.

27 døde, 14. december 2012

20-årige Adam Lanza skød først sin mor, før han dræbte 20 elever og lærere på Sandy Hook Elementary School i Newtown i delstaten Connecticut. Lanza skød sig selv.

25 døde, 5. november 2017

En ung mand åbnede lokal tid ild mod kirkegængere under en gudstjeneste i Sutherland Springs i Texas. 25 personer og et ufødt barn blev dræbt, mens yderligere 20 blev såret.

23 døde, 16. oktober 1991

23 mennesker omkom, da 35-årige George Hennard først kørte sin pickup ind i et cafeteria i Texas-byen Killeen og siden begyndte at skyde på gæsterne.

21 døde, 18. juli 1984

Bevæbnet med tre forskellige skydevåben gik 41-årige James Huberty amok på en McDonalds-restaurant i San Ysidro i San Diego, Californien. 21 voksne og børn blev dræbt, inden en finskytte fra politiet dræbte gerningsmanden.

20 døde, 3. august 2019

20 personer blev dræbt i et skyderi ved en Walmart-forretning og et butikscenter i byen El Paso i den amerikanske stat Texas. Politiet anholdt en 21-årig hvid mand fra Dallas-området.

18 døde, 1. august 1966

I byen Austin i Texas dræbte den tidligere marinesoldat Charles Joseph Whitman 16 personer og sårede 30 ved et universitet i Texas. Han skød dem fra et tårn. Whitman havde dræbt sin kone og mor forinden og blev selv skudt af politiet.

17 døde, 14. februar 2018

En tidligere studerende på Marjory Stone Douglas High School i byen Parkland i delstaten Florida dræbte 17 voksne og børn. 19-årige Nikolas Cruz er blevet sigtet for drabene. Yderligere 17 blev såret.

Kilder: CNN og AFP. Vis mere Luk

Til norske VG fortæller et vidne, der havde været til koncert i området, at der lå døde mennesker foran natklubben.

- Folk gik i panik, da de så døde mennesker ligge foran klubben. Det er tragisk for vores by, siger Tiffany McConnell til VG.

Ifølge politiet er der tale om en enkelt gerningsmand, trods der tidligere søndag morgen blev berettet om, at man jagtede endnu person.

Dayton ligger i det vestlige Ohio. Der bor 145.000 mennesker i byen.