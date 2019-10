Nye spor i sag om forsvundet rigmands-hustru

Norsk politi kan efter undersøgelser af trusselsbrev fastslå, at papiret stammer fra en norsk butik

Politiet i Norge har nu nye spor at gå efter i sagen om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen. Den 69-årige kvinde er gift med den norske milliardær Tom Hagen og har været forsvundet siden 31. oktober sidste år.

Efter grundige undersøgelser af det trusselsbrev, der blev fundet i parrets bolig efter hendes forsvinden, kan politiet nu slå fast, at papiret er produceret i Portugal, men sandsynligvis solgt hos den norske butik Clas Ohlson.

Det skriver norske VG.

I brevet truede gerningsmanden Anne-Elisabeth Hagens ægtemand med, at han ville dræbe hustruen for rullende kameraer. Han bad ham udlevere 100 millioner kroner i bytte for hendes sikkerhed.

Politiet arbejder nu på at finde ud af, hvilken Clas Ohlson-butik, der har solgt brevpapiret, og de undersøger desuden mulige transaktioner, der kan knyttes til papir og konvolut.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets hjem i Lørenskog uden for Oslo.

Politiet har tidligere slået fast, at de hverken kunne bevise, at Anne-Elisabeth Hagen er død eller levende.