Nye tal: Anmeldelser om larm eksploderet

Antallet af klager over musik til ulempe har været over dobbelt så højt de sidste fire måneder sammenlignet med 2019

Barerne lukker efter klokken 24.

Privatfesterne er tilbage som aldrig før, og de danske parker er flittigt blevet fyldt med Soundbokse.

Det har betydet en massiv stigning i antallet af klager over musikstøj, viser tal fra Rigspolitiet, som Ekstra Bladet har fået.

Kæmpe stigning i juli

Der var over fire gange så mange klager i København i juli i år sammenlignet med sidste år.

I Østjyllands politikreds var samme tal over tre gange så stort, og i Nordsjælland modtog de i juli hele 665 anmeldelser.

Det samlede antal klager i Danmark røg i juli op på hele 3653, hvilket er over dobbelt så mange som i 2019.

Sådan slår politiet ned Københavns Politi skrev i en pressemeddelse op til weekenden, at de vil slå hårdt ned på musikstøj. Det betyder, at de vil have særligt fokus på musik til ulempe og vil give bøder uden advarsler inden. Samtidig påpegede politiet, at Soundbokse og andre højttalere kunne blive konfiskeret.

Væltet ind hele sommeren

I coronatiden er politiet blevet bestormet med anmeldelser og klager.

Ekstra Bladet kunne 26. juli skrive, at mængden af klager i den weekend havde ramlet ind over politiet.

- Vi har flere anmeldelser om høj musik end normalt her i coronatiden, sagde vagtchef for Københavns Politi Henrik Stormer dengang.

Tolerancen er mindre, fortalte vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Lars Grønlund, dengang:

- Vi har fået mange klager over musik til ulempe. Det lader til, at folk bare skal tænde for en radio, og så bliver der klaget, sagde han.

Selv inden barerne åbnede steg klagerne

Allerede i marts så man i hele landet næsten en fordobling i antallet af klagerne.

Det var på trods af, at landet i store dele af måneden var komplet nedlukket efter ordre fra statsminister Mette Frederiksen.

Klagerne tog for alvor til i takt med, at sommervejret kom, og anmeldelserne ramte det højeste punkt i juni.