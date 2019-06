Nye tal: Så pressede er anklagerne

De arbejder meget over for at klare sagsbunkerne. Formand ønsker flere folk

De offentlige anklagere i Danmark må tage masser af overarbejde for at få gjort kål på sagsbunkerne.

Det viser nye tal fra Foreningen af offentlige Anklagere (FOAN).

Anklagerne i de 12 politikredse og hos Den Centrale Anklagemyndighed tog sidste år overarbejde, der svarer til godt 23 fuldtidsstillinger, når afspadseringen er trukket fra.

Lovens lamme arm: Sager venter i årevis på at komme for retten

I går kunne Ekstra Bladet afsløre, at der i Københavns politi er en stigende sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse for en række forbrydelser, og at anklagerne er så pressede, at der er sygemeldinger af stress.

Halvdelen af de ældste straffesager i Københavns politi er i snit 871 dage gamle, og pr. 2. april 2019 lå der en pukkel på 42.795 sager og ventede på at blive behandlet og afgjort.

Samtidigt henlægger Københavns politi i tusindvis af sager uden efterforskning. Fra 2016 til 2018 har Københavns politi henlagt 127.117 anmeldelser uden at undersøge dem.

Sådan er tallene

Foreningen af Offentlige Anklagere oplyser i dag, at anklagerne i politikredsene i 2017 havde 38.673 timers overarbejde. Det steg til 45.332 i 2018.

Efter afspadsering var tallene 28.672 timer i 2017 og 35.353 timer i 2018 svarende til henholdsvis 14,7 og 18,1 årsværk.

Hos anklagerne i Den Centrale Anklagemyndighed var tallene (efter afspadsering) 6748 timer i 2017 og 10.437 timer i 2018 svarende til 3,5 og 5,4 årsværk.

Overtidspuklen er opstået, selvom der er blevet ansat flere anklagere, 12 flere i politikredsene og fem flere i Den Centrale Anklagemyndighed.

- Tallene er i øvrigt blevet endnu mere relevante efter den seneste tids beretninger om stort arbejdspres og stress i anklagemyndigheden i Københavns politi, siger formand for FOAN Line Scharf.

Tallene viser, at anklagerne lægger mange timer udenfor den normale arbejdstid på 37 timer, og at tallene er stigende. Det er dog ikke kun et københavner-problem, siger Line Scharf.

Bekymret for medlemmernes ve og vel

Når politikerne opnormerer politistyrken, giver det en afsmittende effekt på arbejdsmængden i anklagemyndigheden:

- Jeg ser derfor heller ikke i fremtiden mulighed for et fald i antallet af timer, som anklagerne lægger udenfor arbejdstiden, hvilket giver mig grund til stor bekymring for mine medlemmers vel og vel, siger Line Scharf.

En del af forklaringen på stigende overarbejde er, at sagerne er blevet mere omfangsrige og komplekse. Advokaternes kamp om klienterne medfører også flere processuelle indsigelser fra forsvarerne, siger Line Scharf.

- Da flere politikere i valgkampen har givet udtryk for forståelse for situationen i anklagemyndigheden, ser jeg frem til efterårets flerårsaftale-forhandlinger, herunder ikke mindst med fokus på personalesituationen i anklagemyndigheden, siger Line Scharf.