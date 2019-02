Nye teorier i norske kidnapnings-sag

I skrivende stund er det 15 uger siden, at der sidst var livstegn fra norske Anne-Elisabeth Hagen.

Og nu begynder det norske efterforskningshold at spekulere i, at det muligvis slet ikke er løsesum, kidnapperne er ude af efter.

Det skriver VG.

Ny kontakt: Kidnappere talte engelsk

Ifølge politiet burde kidnapperne på nuværende tidspunkt have efterspurgt penge for at udlevere Anne-Elisabeth Hagen. Men det er ikke tilfældet, hvorfor der nu arbejdes med flere teorier.

En af politiets teorier er, at gerningsmændene forsøger at misbruge politiets ressourcer og aflede opmærksomheden fra en anden endnu ukendt forbrydelse.

VG beretter videre, at man internt i politiet undrer sig gevaldigt over, at man ikke har fået noget livstegn, da det er den 'normale' procedure.

Det norske medie har talt med Tommy Brøske fra politidistrikt øst i Norge, der ikke vil uddybe, hvilke andre teorier politiet arbejder med.

- Det er et spørgsmål, der går direkte ind i efterforskningen. Jeg kan ikke kommentere det. Jeg kan hverken be- eller afkræfte noget af det.

- Hvis man kidnapper et menneske og fremsætter krav om løsesum, så er det naturligt at tænke, at man vil have kravet indfriet. Jeg vil ikke sige, hvad jeg tænker, men politiet konstaterer, at der ikke er kommet livstegn, selv om modparten har bedt om det flere gange. Vi forsøger at finde ud af det og komme videre: Hvorfor er det sådan?, siger han.

Dette billede af milliardærfruen er et af de sidste, der er taget, før hun forsvandt. Foto: Ritzau Scanpix

Nogle af de teorier, der også bliver arbejdet med ifølge VG, er, at hun kan være blevet dræbt, været ude for en ulykke eller have valgt at forsvinde frivilligt.

Det meste af kommunikationen mellem politiet og gerningsmændene, som man formoder har kvinden, har været udpræget envejskommunikation, siden hun forsvandt fra hjemmet i Lørenskog øst for Oslo.

Anne-Elisabeth Hagen er gift med Tom Hagen, der anses for at være en af Norges rigeste mænd. Sammen har de tre børn og flere børnebørn.

Tom Hagen byggede sin formue op gennem ejendomsudvikling og køb og salg af strøm. Foto: Ritzau Scanpix

