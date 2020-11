Nye tips til politiet: 'Vi har set Maria'

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En efterlysning af vidner i sagen om den forsvundne Maria From Jakobsen har fået flere til at henvende sig til Nordsjællands Politi.

Det oplyser Lau Lauritzen, vicepolitiinspektør og leder af efterforskningscentret i politikredsen, til Ekstra Bladet.

Flere af dem har ifølge ham været brugbare i den videre efterforskning.

- Nogle bliver prioriteret højere end andre, uddyber han.

Det er blandt andet dem, hvor vidner peger på konkrete steder, hvor man mener at vide, at hun befinder sig.

Politiet frygter, at den 43-årige kvinde er blevet myrdet, og efter flere uger forvandlede politiets efterforskning sig fra at handle om en forsvinding til et drab - uden lig.

Leder efter Maria på krematorier

Især udpegede steder, som ligger lidt afsides, er fokus for politiets massive eftersøgning, som flere steder sker ved hjælp af både hundepatruljer og teknikere.

Lau Lauritzen ønsker ikke at oplyse, hvilke konkrete steder politiet lige nu koncentrerer sig om. Han har dog bekræftet over for Ekstra Bladet, at nogle af de konkrete steder, der bliver undersøgt, er krematorier.

I en pressemeddelelse oplyser politikredsen, at man også har været til stede på genbrugspladser 'og andre steder, hvor det kunne tænkes, at der kan findes spor og effekter efter en eventuel forbrydelse'.

Der er dog ikke gjort nogen fund, der umiddelbart kan have sammenhæng til den aktuelle sag.

Som Ekstra Bladet har beskrevet har Maria From Jakobsens hus i Frederikssund været underkastet en omfattende kriminalteknisk undersøgelse. Torsdag er huset stadig spærret af, men der er intet politi.

Et sommerhus på Vesterled i Nykøbing Sjælland er også blevet afspærret og invaderet af teknikere. I går undersøgte de blandt andet en campingvogn på adressen for blod med Luminol.

Undersøgelser af ejendommene er endnu ikke afsluttede, og Nordsjællands Politi kan torsdag eftermiddag ikke oplyse, hvornår man forventer at færdige på de to lokaliteter.

Efterlysning af Maria From Jakobsen. Privatfotos

Og mens de tekniske spor bliver indsamlet og undersøgt, leder politiet videre efter den 43-årige psykolog og mor til to.

- Alle henvendelser bliver selvfølgelig taget alvorligt, siger Lau Lauritzen, der tilføjer, at nogle henvendelser forholdsvis hurtigt kan afskrives som ikke relevante.

Det er for eksempel dem, hvor vidner mener at have set Maria From Jakobsen en rum tid, før hun forsvandt.

Hun kan være i live

Drabsefterforskningen betyder ikke, at politiet har mistet håbet om at finde Maria From Jakobsen i live. Det er fortsat en af arbejdshypoteserne.

- Vi frygter selvfølgelig, at hun har været udsat for en alvorlig forbrydelse, men så længe vi ikke har fundet hende, vil vi fortsætte med at lede efter hende, siger Lau Lauritzen, som igen opfordrer borgere til at henvende sig med oplysninger, som kan bidrage til opklaringen.

Det kan ske til 1-1-4.

Også en gruppe privatpersoner leder efter Maria From Jakobsen under ledelse af organisationen 'Forsvundne Personer'. De ledte allerede efter hende, før sagen blev en drabsefterforskning, og har tilbudt at fortsætte eftersøgningen, hvilket politiet har takket ja til.

Nordsjællands Politi vil stadig gerne høre fra borgerne og er særligt interesseret i oplysninger om den hvide Chevrolet Spark og grå Suzuki Baleo samt traileren og de personer, der er set i eller i nærheden af bilerne.

