Nye ulovlige aflytninger afsløret: SØIK anmeldt til DUP

Anklagemyndigheden og efterforskerne i straffesagen mod Britta Nielsens børn skal undersøges af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP, red.).

Det sker, efter SØIK i begyndelsen af maj blev afsløret i at have optaget og efterfølgende gemt en række ulovlige aflytninger mellem Britta Nielsens børn og deres respektive forsvarsadvokater.

Efterfølgende blev SØIK bedt om at komme med en redegørelse af forløbet omkring aflytningerne, der ifølge reglerne burde være blevet slettet straks efter, de var optaget.

Fredag modtog han ligesom sine forsvarskolleger i sagen SØIK's endelige redegørelse af forløbet for de ulovlige aflytninger.

- Redegørelsen er fuldstændig grotesk. Det er det vildeste ikke-svar i verden, lyder det fra forsvarsadvokat Peter Secher, der repræsenterer Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat.

Han har nu meldt sagen til DUP, der skal efterforske forløbet.

Vigtige svar mangler

Indholdet af klientsamtaler er beskyttet af retsplejeloven. Optages samtalerne som en bifangst i politiets efterforskning af mistænkte, skal samtalerne straks slettes og må ikke bruges i sagens videre forløb.

Det er ikke sket i sagen mod Britta Nielsens børn.

Tværtimod tyder noget på, at de ulovlige aflytninger og optagelser har været systematiske.

Af SØIK's endelige redegørelse, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at SØIK har bedt Rigspolitiets Telecenter om at gennemgå logfilerne for de ulovlige aflytninger.

Forsvarsadvokat er målløs over SØIK's behandling af sagen. Han stoler ikke længere på, at Bagmandspolitiet kan komme til bunds i roderiet. Derfor har han nu indbragt sagen for Den Uafhængige Politiklagemyndigh. Foto: Anita Graversen

Af logfilerne fremgår det ifølge redegørelsen, at der 'i enkelte tilfælde er registreret auditlogs (revisionslogfiler, red.) af afspilninger, som er foretaget af efterforskere i sagen'.

Redegørelsen viser dog ikke, hvilke efterforskere der har lyttet til samtalerne, hvor længe de har lyttet til samtalerne, eller om aflytningerne er blevet ført ud af Telecentrets auditlogs.

Snagede i fortrolig samtale

- Det er en farce. Hvorfor har SØIK ikke spurgt efterforskerne, hvor længe de har lyttet? De undersøger åbenbart ikke den her sag af egen drift, og så må DUP jo gøre det, siger Peter Secher.

SØIK's gennemgang af forløbet viser desuden, at der i mindst ét tilfælde er blevet lyttet intenst til de fortrolige samtaler.

En samtale 5. oktober mellem Karina Jamilla Hayat og Peter Secher er blevet gennemlyttet af en efterforsker i sagen, der efterfølgende har ført notater om indholdet af samtalerne ind i aflytningssystemerne.

SØIK erkender i en redegørelse at have lyttet til mindst én fortrolig samtale mellem Karina Jamilla Hayat og hendes forsvarsadvokat, Peter Secher. Det viser data fra Rigspolitiets Telecenter. Foto: Discovery Networks Danmark

Nadia Samina Hayats forsvarsadvokat, Christian Bjerrehus, er også målløs over forløbet. Han mener, at SØIK i sin redegørelse springer for let over centrale problemstillinger.

Derfor har han bedt om alle e-mails mellem politi, anklagemyndigheden og Rigspolitiets Telecenter vedrørende sagen, ligesom han også har bedt om kopier af logfilerne på aflytningerne.

- Jeg undrer mig over, at vi ikke bare for udleveret materialet i stedet for at blive ved med at give de her halve svar. Det vil være i alles interesse, at man er helt åbne om det her, siger Christian Bjerrehus.

Nye aflytninger afsløret

Desuden har SØIK på baggrund af redegørelse taget kontakt til Kian Omid Mirzadas forsvarsadvokat, Andro Vrlic, og oplyst, at SØIK også er i besiddelse af klientsamtaler mellem Andro Vrlic og Kian Omid Mirzada, der har været mistænkt i sagen.

Selvom SØIK allerede ved sagens start i slutningen af april var vidende om, at klientsamtaler mellem Andro Vrlic og Kian Omid Mirzada ulovligt var gemt i politiets systemer og fejlagtigt udleveret til de øvrige forsvarsadvokater i sagen, blev han først orienteret om sagen fredag.

- SØIK's håndtering af den her sag er stærk kritisabel, og jeg har udbedt mig en særskilt redegørelse om forløbet i forhold til mig og min klient, siger Andro Vrlic til Ekstra Bladet.

Samtaler mellem Karina Jamilla Hayats mand, Kian Omid Mirzada, og Kians forsvarsadvokat, Andro Vrlic, er også blevet gemt. Det er forsvarsadvokat Vrlic blevet oplyst om i fredags. Privatfoto

SØIK: Anklagerne vidste intet

Ekstra Bladet har været i kontakt med SØIK, der ikke ønsker at kommentere sagen yderligere, før man har svaret forsvarsadvokaterne.

I redegørelsen forsikrer SØIK, at 'klientsamtalerne ikke er indgået i sagens akter', at 'anklagerne i sagen ikke har haft adgang til samtalerne i aflytningssystemet', og at 'de mødende anklagere (...) ikke har haft kendskab til oplysninger stammende fra klientsamtaler'.

SØIK har tidligere oplyst til Ekstra Bladet, at forsvarerne kun har fået adgang til aflytningerne fra Rigspolitiets aflytningssystem, fordi forsvarerne har efterspurgt materialet.

Udløber af Britta Nielsen-sagen

Aflytningsskandalen i SØIK er en udløber af den store straffesag mod Britta Nielsens børn, der er tiltalt for hæleri af særlig grov karakter ved tilsammen at have modtaget 51,2 millioner kroner fra deres svindeldømte mor.

I disse uger behandles sagen ved Retten i Glostrup.

Det forventes, at der falder dom i begyndelsen af juli.

Britta Nielsens børn nægter sig skyldige i alle anklager.

Sådan har sagen udviklet sig