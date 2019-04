Nye uroligheder: - 100 kampklædte betjente klar

En gruppe unge er blevet anholdt af politiet i forbindelse med en demonstration i Albertslund mandag eftermiddag.

Det rapporterer Ritzaus udsendte på stedet lidt efter klokken 16. I Københavns Vestegns Politi har man ikke umiddelbart kommentarer til indgrebet.

Anholdelserne kommer i forbindelse med en ny demonstration, som den omstridte partistifter Rasmus Paludan har annonceret i Albertslund mandag eftermiddag. Du kan se dem her:

Her bliver flere anholdt allerede før Rasmus Paludans demonstration er gået i gang. Video: Byrd / Knap

Rasmus Paludan skulle efter planen være mødt op klokken 16 ved Havrens Kvarter i Albertslund, hvor den kontroversielle partileder for Stram Kurs på forhånd har meldt, at han vil kaste med Koranen og opfordre sine meningsfæller til at deltage i det spil, han kalder for 'fem koran'.

Men kort før klokken 17.10 er Rasmus Paludan endnu ikke mødt op til sin egen demonstration.

Det fortæller Ekstra Bladets reporter på stedet Ulrik Bachmann.

- Paludan udeblevet fra egen demonstration. Han er endnu ikke mødt op. Hvorfor ved vi ikke. Til gengæld fyrer moddemonstrationen Black Lives Matters Martin Lutter Kings tale I Have a Dream ud over området fra en medbragt højttalervogn, siger Ulrik Blachmann.

Kampklædt politi

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet er politiet mødt talstærkt op.

- Der masser af politi i området. Hollændervogne og politiet standser tilfældige biler. Flere patruljevogne kører rundt med udrykning i området. Politiet er meget synlige, fortæller Ekstra Bladets reporter Ulrich Bachmann fra stedet.

- Der er også en del beboere ude for at kigge. Det er formentlig, fordi politiet kører så meget rundt i området. Samtidig betyder det gode vejr, at mange mennesker er på gaden, siger han og tilføjer:

- Der er 200-300 mennesker. Heraf omkring 100 betjente. Betjentene gør meget ud af at holde de to demonstrationer adskilt.

Moddemonstrationer klar

Foruden Paludans demonstration oplyser Vestegnens Politi, at to andre demonstrationer er anmeldt i samme område. Moddemonstranter har sat en lastbil op omkring 50 meter fra det sted, hvor Rasmus Paludans demonstration skal finde sted.

Lastbilen er udstyret med store højttalere.

Endnu er højttalerne ikke tændt, men der er startet en generator, så højttalerne er klar.

Tænker på Nørrebro

Hos Københavns Vestegns Politi tager man ikke nogen chancer i forbindelse med eftermiddagens demonstrationer.

- Vi har søndagens hændelser i København i baghovedet, og vores indsats er dimensioneret derefter, siger politiinspektør Mogens Lauridsen, Københavns Vestegns Politi, i en pressemeddelelse.

Politiinspektøren ønsker ikke at kommentere politiets operative planlægning yderligere, ud over at politiet vurderer situationen tæt og løbende og agerer derefter.



- Vi vil være til stede i lokalområdet i løbet af dagen for at skabe tryghed for borgerne og senere for at sikre en fredelig afvikling af demonstrationerne. Jeg vil opfordre alle i området til at opføre sig fredeligt og følge politiets anvisninger, så afviklingen kan ske på en hurtig og rolig vis, siger Mogens Lauridsen.

Paludans nye demonstration kommer, dagen efter at en anden af hans islamkritiske demonstrationer endte ude af kontrol.

Søndag var Paludan mødt op på Blågårds Plads i København for at vise sin utilfredshed med muslimers tilstedeværelse af Danmark.

Da Paludan begyndte at kaste rundt med en koran på pladsen, blev han angrebet af tilskuere. Herfra udviklede området sig til en kampplads med sammenstød mellem unge mænd og politiet.