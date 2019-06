Nyfødt baby fundet i plastikpose: Nu står over 1000 i kø for at adoptere hende

I starten af juni hørte den amerikanske familiefar Alan Ragatz' tre teenagedøtre nogle mystiske lyde fra et skovområde tæt på deres hjem i Georgia.

Kort efter gjorde Alan Ragatz og politiet et uhyggeligt fund.

Ordensmagten offentliggjorde for få dage siden en video af det frygtelige syn, der mødte betjentene, da de åbnede plastikposen, hvori en kun to timer gammel baby lå.

Heldigvis kunne CNN berette, at den lille pige, der er blevet døbt India, har det godt og er blevet overdraget til myndighederne.

Videoen blev delt vidt og bredt via nyhedsartikler og de sociale medier, og nu står over tusind mennesker i kø for at adoptere den lille pige.

Det skriver blandt andre New York Post og NBC.

- Det er fantastisk, så mange der gerne vil tage et nyt medlem ind i deres familie, siger sheriffen i Forsyth, Ron Freeman, til NBC, om de mange interesserede familie, hvoraf nogle er helt fra Irland.