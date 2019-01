Nygift far tiltalt: Voldtog sin datter i brude-suiten på herregård

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 50-årig mand fra Fredericia er tiltalt for at have voldtaget sin egen datter i brudesuiten på Gammelrøj Herregård ved Kolding.

Voldtægten fandt angiveligt sted, efter at den 50-årige mand selv var blevet gift samme aften, skriver jv.dk.

Anklager Iben Lihme Degnbol oplyser til den lokale avis, at der er tale om en voksen datter.

Ifølge anklageskriftet truede den 50-årige sig til samleje og andre seksuelle forhold. Samlejet skulle være sket under fysisk vold. Blandt andet blev kvinden skubbet hårdt i brystet, da hun forsøgte at rejse sig op.

Kunne ikke modsætte sig

Den angivelige voldtægt fandt sted den 19. august sidste år mellem klokken 04.00 og 04.45 om natten, skriver jv.dk.

Retssagen mod den 50-årige mand begynder onsdag ved Retten i Kolding, og der er afsat to dage til retsmøder.

Ifølge anklageskriftet, som jv.dk er i besiddelse af, skulle datteren have forsøgt at stoppe faderens overgreb. Men det lykkedes ikke. Kvinden var på grund af alkohol ikke i stand til at modsætte sig voldtægten.

Hun tryglede under overgrebet sin far om at stoppe. Men faderen overhørte hende, fremgår det af anklageskriftet.