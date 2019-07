Nygift kvinde druknet: Ville se berømt bus i ødemarken

Ægteparret ville se bussen fra filmen 'Into The Wild' - men kvinden druknede da hun ville krydse farlig flod

Mindre end en måned efter at hun var blevet gift, er den 24-årige russiske kvinde, Veramika Maikamava, druknet i en flod i Alaska.

Kvinden var sammen med sin mand på rejse i Alaskas vildnis.

Parret ville gerne se den berømte bus fra filmen 'Into The Wild'.

Da parret skulle krydse den iskolde og strømfyldte flod, Teklanika River, gik det galt.

I vand til livet

Parret vadede i floden i vand til livet og holdt fast i et udspændt tov. Den unge kvinde mistede imidlertid grebet om tovet, skriver Alaska News.

Veramika blev grebet af strømmen og trukket ned under vandet, oplyser flere amerikanske medier.

Det lykkedes ægtemanden Piotr Markielau at få fat i sin hustru længere nede ad floden. Men da var kvinden omkommet.

Politifolk fra Alaskas State Troopers fortæller, at strømmen i floden var særligt stærk efter et kraftigt regnvejr.

Fundet død i bussen

Den bus, som det russiske ægtepar ville opsøge, blev for alvor kendt i filmen 'Into The Wild' fra 2007, som både Thure Lindhardt og Signe Egholm Olsen medvirkede i.

Thure Lindhardt og Signe Egholm Olsen under optagelserne af Into the Wild. Foto: UIP

Filmen, der havde Sean Penn som instruktør og manuskriptforfatter, baserer sig på den virkelige historie om den 24-årige Chris McCandless, som i 1992 besluttede sig for at flytte ud i ødemarken og leve et simpelt liv.

Fire måneder senere blev han fundet død i den gamle bus.

Farlig flod

Den oprindelige bus står stadig på stedet, hvor Chris McCandless døde. Der blev dog brugt en identisk bus til filmoptagelserne.

Mange unge har, siden filmen kom frem, opsøgt den gamle, udrangerede bus, hvor den eventyrlystne Chris McCandless mistede sit liv.

Flere gange har redningsfolk måttet komme de unge til undsætning, når de har forsøgt at krydse Teklanika River.