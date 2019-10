Nykredit meldt til politiet

Mandag eftermiddag skriver Nykredit i en pressemeddelelse, at de er blevet meldt til politiet.

Det er Finanstilsynet, der har meldt Nykredit til politiet, fremgår det af meddelelsen.

Sagen udspringer fra to handler med aktier, hvor en medarbejder fra Nykredit Markets har udvist mistænkelig adfærd.

'Det er Finanstilsynets opfattelse, at medarbejderen i de tilfælde indlagde ordrer på Nasdaq Copenhagen på en måde, der fik en market maker-algoritme til at forhøje kurserne. Herefter annullerede medarbejderen i hvert af de ni tilfælde sin senest indlagte købsordre for efterfølgende at gennemføre en salgsordre på samme kurs som den netop annullerede købsordre,' lyder det fra Nykredit.

Det fremgår videre i pressemeddelelsen, at den pågældende medarbejder ifølge Finanstilsynet har forsøgt at opnå en økonomisk fordel på 4425 kroner til Nykredit.